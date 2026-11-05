Si apre un nuovo importante capitolo per ARES, atelier italiano con sede a Modena, nel cuore della Motor Valley: arriva infatti l’annuncio dell’omologazione europea per ARES S1, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’azienda. Dopo la recente certificazione come Costruttore automobilistico, arriva dunque un nuovo importante traguardo.

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ARES S1 ottiene l’omologazione europea: il V8 aspirato unito a stile e personalizzazione

ARES annuncia di aver raggiunto l’omologazione europea della sua ARES S1. Dopo aver ottenuto la certificazione come Costruttore automobilistico, ARES raggiunge un nuovo traguardo che ne testimonia la capacità di coniugare una visione stilistica distintiva con solide competenze ingegneristiche.

Tutto questo apre ulteriori prospettive di sviluppo per l’azienda modenese, segnando un passaggio fondamentale che riflette una precisa ambizione: affermare un modello di eccellenza dell’arte bespoke, nel quale la ricerca dell’esclusività si unisce a elevati standard di rigore tecnico e qualitativo. Con ARES S1 si rafforza la capacità dell’azienda trasformare desideri individuali in creazioni uniche e irripetibili, attraverso un approccio integrato nel quale design distintivo, ingegneria d’avanguardia, artigianalità italiana e competenze produttive dialogano in ogni fase del progetto.

ARES S1 è la prima supercar interamente originale firmata ARES, concepita da un foglio bianco e scolpita tra le mura dell’atelier senza compromessi. “Il suo spirito affonda le radici in un momento preciso della storia delle competizioni automobilistiche, richiamando i prototipi ribassati, larghi e spietati che dominavano i circuiti negli anni Settanta e Ottanta“, si legge sul sito ufficiale. “Quell’istinto è stato tradotto, attraverso un’ingegneria d’eccellenza e materiali contemporanei, in una vettura dalle linee scultoree, nata attorno all’idea assoluta e insindacabile di ridurre la guida alla sua forma più pura e totalmente priva di filtri“.

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Il veicolo propone ovviamente diverse possibilità di personalizzazione per adattarsi alle preferenze e allo stile di chi guida. Il configuratore permette di esplorare colori, finiture, materiali e dettagli, così da arrivare a una S1 interamente personale: si possono scegliere vernici, livree, strisce, cerchi, finiture, vetrature, griglie, terminali di scarico, inserti, design e tipologia di sedili, cuciture, poggiatesta, volante, maniglie e tanto altro, inclusi setup sospensioni, altezza da terra, taratura degli ammortizzatori, impianto frenante e di scarico e componenti aerodinamici (nei limiti di quanto consentito dall’omologazione).

Il cuore di ARES S1 è un motore V8 aspirato a iniezione diretta, abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Al suo fianco una carrozzeria leggera forgiata interamente in fibra di carbonio, avvolta intorno a un telaio di alluminio. Ogni superficie aerodinamica è stata rigorosamente calibrata attraverso avanzati studi CFD per bilanciare perfettamente il massimo carico verticale, la minima resistenza all’avanzamento e la stabilità alle altissime velocità, supportata da sospensioni a doppio triangolo e da un sistema adattivo Magnetic Ride Control.

Qualche numero di ARES S1: motore V8 aspirato (16V) da 6.162 cm³ di cilindrata

potenza massima: 495 cavalli

accelerazione da 0 a 100 in 2,9 secondi

velocità massima: 305 km/h

cambio a doppia frizione DCT a 8 rapporti

trazione posteriore e differenziale a slittameneto limitato

La posizione dei terminali di scarico è stata studiata per ottimizzare l’acustica e i flussi d’aria. L’intero abitacolo prende forma attorno all’Alcantara, alla pregiata pelle Nappa e alla fibra di carbonio a vista. L’omologazione è stata ottenuta ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 2018/858, nell’ambito della procedura EU Individual Vehicle Approval, che disciplina l’approvazione dei veicoli secondo specifici requisiti tecnici e regolamentari previsti dalla normativa europea.

Per maggiori dettagli su ARES S1 potete consultare il sito ufficiale.