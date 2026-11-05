Chi cerca uno smartwatch con display ampio e funzioni salute avanzate si imbatte spesso in prezzi che superano i 500€ per la fascia 46mm. Apple Watch Series 12 GPS 46mm in colorazione nero su nero propone ora un risparmio di 80€ rispetto al prezzo di listino, un valore interessante se confrontato con l’andamento recente dei prezzi su questo modello. La cassa in alluminio con Ceramic Shield 2 e il cinturino Sport nero rendono questa configurazione una delle più richieste della gamma, grazie a un design sobrio che si adatta tanto all’allenamento quanto all’uso quotidiano. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche e i termini dell’offerta.

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Apple Watch Series 12: display always-on e monitoraggio cardiaco senza sosta

Il modello 46mm monta un display Retina Always-On OLED con tecnologia LTPO3, refresh rate di 1Hz e risoluzione di 416 x 496 pixel a 326 ppi. La luminosità massima di 2000 nit garantisce ottima leggibilità anche sotto il sole diretto, mentre di notte scende fino a 1 nit per non disturbare durante il riposo.

Il comparto salute è particolarmente curato: il sensore cardiaco misura la variabilità HRV ogni cinque minuti e rileva il battito in background ogni cinque secondi, offrendo dati utili su stress e recupero. Non manca il rilevamento cadute e incidenti, con chiamata automatica ai soccorsi in situazioni gravi.

Tra le altre specifiche di rilievo:

Processore Apple S11 con watchOS più recente

con watchOS più recente Resistenza all’acqua fino a 50 metri , con funzioni per nuoto e snorkeling

, con funzioni per nuoto e snorkeling Profondimetro fino a 6 metri e sensore di temperatura dell’acqua

GPS di precisione L1 integrato

Autonomia fino a 24 ore , con 15 minuti di ricarica rapida per 12 ore d’uso

, con 15 minuti di ricarica rapida per 12 ore d’uso Connettività Bluetooth, Wi-Fi e NFC per Apple Pay

Il peso contenuto di 39,5 grammi e lo spessore di 9,7 millimetri rendono questa versione confortevole anche durante il sonno, mentre la cassa in Ceramic Shield 2 offre una resistenza superiore rispetto ai vetri tradizionali per smartwatch.

Sconto e prezzo di Apple Watch Series 12 GPS 46mm

Il prezzo di listino di 509€ scende a 429€ su Amazon, con uno sconto del 16% rilevato il 4 novembre 2026. Si tratta di un prezzo allineato o leggermente inferiore rispetto a quanto proposto da altri rivenditori come MediaWorld, che mantiene il listino a 509€ per entrambe le taglie disponibili. La configurazione in offerta è quella GPS (non cellulare), cassa in alluminio nero abbinata al cinturino Sport nero taglia S/M, disponibile direttamente su Amazon.it.

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