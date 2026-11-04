Appena lanciato e già al prezzo più basso di sempre: Apple Watch Series 12 scende sotto quota 400€ su Amazon, un’occasione decisamente rara per uno smartwatch uscito sul mercato da pochissimo. La combinazione cassa in alluminio oro chiaro da 42mm con cinturino Sport sabbia rappresenta una delle varianti più eleganti e versatili della nuova gamma Apple, e ora arriva con uno sconto che fa gola a chiunque stia pensando di aggiornare il proprio wearable. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta imperdibile.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple Watch Series 12: il chip S11 ridefinisce il monitoraggio della salute

Il cuore tecnologico di Apple Watch Series 12 è il nuovissimo chip S11, un processore dual-core a 64 bit abbinato a un Neural Engine a 4 core che gestisce con efficienza tutte le funzioni di Audio Intelligence, incluse Live Rewind, Siri Recap, Shazam e Sound Recognition. A completare la dotazione hardware troviamo 64 GB di memoria interna, sufficienti per gestire musica, app e dati di monitoraggio senza compromessi.

La vera novità riguarda però il monitoraggio cardiaco, che su questo modello raggiunge livelli mai visti prima su un dispositivo Apple. Il device misura la variabilità HRV ogni cinque minuti e rileva i battiti cardiaci in background ogni cinque secondi, permettendo di individuare eventuali anomalie prima ancora che emergano dai dati notturni. A questo si affianca la nuova funzione “Preparazione”, che analizza parametri vitali e qualità del sonno per restituire un punteggio utile a capire con quanta energia si affronterà la giornata.

Sul fronte estetico, la cassa da 42mm è protetta dal Ceramic Shield 2, descritto da Apple come il vetro più resistente mai montato su uno smartwatch. Il display Retina OLED LTPO3 always-on con refresh a 1Hz offre un’area attiva di 374×446 pixel a 326 ppi, garantendo immagini nitide in ogni condizione di luce grazie anche al sensore di luce ambientale integrato.

Tra i punti di forza spicca anche l’autonomia: fino a 24 ore di utilizzo normale, con la possibilità di ottenere 12 ore di carica in appena 15 minuti grazie alla ricarica rapida. Non mancano funzioni di sicurezza complete come il rilevamento automatico di cadute e incidenti stradali, con chiamata ai soccorsi integrata, oltre a una resistenza all’acqua fino a 50 metri che rende il dispositivo adatto anche al nuoto.

Minimo storico su Amazon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Apple Watch Series 12 GPS 42mm in questa colorazione è di 459€, ma Amazon lo propone ora a soli 389€, con uno sconto del 15% che porta il dispositivo al suo prezzo più basso di sempre. Un risparmio concreto di 70€ su un prodotto lanciato da pochissimo tempo sul mercato, caratteristica che rende l’offerta ancora più interessante per chi segue da vicino le novità Apple.

Considerando che normalmente i prezzi dei dispositivi Apple appena lanciati tendono a rimanere stabili per diversi mesi, trovare già ora uno sconto così marcato rappresenta davvero un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto per chi è nell’ecosistema Apple e cercava il momento giusto per passare a questo nuovo modello.

Per non perdere mai le migliori offerte tech come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove ogni giorno vengono pubblicati sconti e promozioni in tempo reale. Per chi invece è a caccia di veri e propri errori di prezzo o sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto, il canale ErroriBomba è un alleato prezioso da tenere sempre d’occhio.