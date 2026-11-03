Chi ha seguito il debutto di Nothing nel mondo delle cuffie premium ricorderà bene il design trasparente che ha fatto discutere critica e appassionati fin dal lancio. A distanza di circa un anno da quel debutto, Nothing Headphone (1) tocca ora il suo minimo storico assoluto su Amazon, con uno sconto che supera il 40% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione che difficilmente si ripresenta a questi livelli, considerando che il prodotto ha mantenuto per mesi un posizionamento ben più alto sul mercato italiano. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo modello una scelta interessante per chi cerca cuffie over-ear di fascia alta senza svenarsi.

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Nothing Headphone (1): trasparenza, suono KEF e autonomia da record

Il tratto più riconoscibile di Nothing Headphone (1) resta l’estetica trasparente che ha reso celebre il brand londinese, qui abbinata a una struttura in alluminio lavorato CNC e cuscinetti in memory foam PU pensati per un comfort prolungato. Sotto la scocca batte un driver dinamico da 40 mm progettato da KEF, storico marchio audio britannico, con diaframma nichelato e risposta in frequenza che spazia da 20 Hz a 40 kHz.

Il supporto Bluetooth 5.3 comprende i codec AAC, SBC e LDAC, con possibilità di ascolto Hi-Res fino a 24-bit/96kHz via cavo USB-C e funzione Spatial Audio per un soundstage più ampio. La cancellazione del rumore è di tipo ibrido, con 6 microfoni dedicati e una riduzione misurata fino a 42dB nei test indipendenti, posizionando il prodotto tra i più efficaci della categoria pur senza raggiungere i vertici assoluti di Sony o Bose.

Il vero punto di forza, però, è la batteria da 1.040 mAh: fino a 80 ore di autonomia senza ANC e 35 ore con ANC attivo, valori che nei test SoundGuys sono stati addirittura superati (42h e 53 minuti con ANC on). Da segnalare anche la ricarica rapida, capace di garantire 5 ore di ascolto con soli 5 minuti alla presa. Completano il quadro i controlli fisici (rotella, paddle e pulsanti), molto apprezzati dalla critica rispetto ai soliti comandi touch, e un equalizzatore parametrico a 8 bande tramite l’app Nothing X, definito da diverse recensioni come eccezionale. La certificazione IP52/IP54 garantisce infine una buona resistenza a sudore e spruzzi leggeri.

Sconto del 43%: il prezzo più basso di sempre

Il prezzo di listino di Nothing Headphone (1) era fissato a 299€, mantenuto sostanzialmente invariato per diversi mesi dal lancio. Oggi su Amazon la variante bianca scende a 170,49€, con uno sconto del 43% che rappresenta il minimo storico assoluto per questo modello, superando anche le migliori offerte viste finora presso altri rivenditori italiani come Unieuro. Un risparmio di quasi 130€ che rende l’acquisto decisamente più accessibile, considerando anche le specifiche tecniche premium e l’autonomia superiore alla media di categoria. Vista la natura delle offerte a tempo limitato, non è detto che questo prezzo rimanga disponibile a lungo.

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