Un OLED da 77 pollici con processore AI di ultima generazione che scende al prezzo più basso mai registrato su Amazon è il tipo di notizia che fa drizzare le antenne a chi segue il mercato dei televisori premium. Samsung QE77S83HAEXZT, modello di punta della serie S83H 2026, unisce pannello auto-illuminante, gaming a 120Hz e intelligenza artificiale integrata in un corpo ultrasottile pensato per chi non vuole scendere a compromessi. Il calo di prezzo è significativo e porta questo TV in una fascia decisamente più accessibile rispetto al listino di partenza. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Samsung TV 77″, l’OLED che unisce cinema, calcio e gaming

Il pannello OLED 4K da 77 pollici (3840 x 2160 pixel) con refresh rate 120Hz VRR rappresenta il cuore tecnologico di questo televisore. I pixel auto-illuminanti garantiscono neri assoluti e un angolo di visione ultra ampio, mentre il trattamento anti-riflesso rende la visione ottimale anche in ambienti luminosi. A gestire il tutto ci pensa il NQ4 AI Gen2 Processor, capace di potenziare in tempo reale immagine e audio tramite upscaling intelligente.

Tra le tecnologie video spiccano HDR10+ Adaptive/Gaming/Advanced, Filmmaker Mode, Color Booster Pro e Real Depth Enhancer, un pacchetto completo che rende ogni contenuto più definito e naturale. Sul fronte audio troviamo Dolby Atmos, Q-Symphony e Object Tracking Sound Lite, anche se la potenza di 20W RMS su 2 canali potrebbe risultare limitata per gli amanti dell’alta fedeltà, rendendo consigliabile l’abbinamento con una soundbar.

Il comparto gaming è uno dei punti di forza assoluti: Motion Xcelerator 120Hz, FreeSync Premium, compatibilità G-Sync e persino una modalità dedicata al calcio (AI Soccer Mode) fanno di questo TV una scelta seria sia per console che per PC. Non manca il Vision AI Companion, assistente capace di rispondere a domande sui contenuti visualizzati, supportato da 7 anni di aggiornamenti Tizen che garantiscono longevità software fuori dal comune. Il design Contour completa il quadro con un’estetica ultrasottile e minimalista, ideale per ambienti moderni.

Sconto record: OLED 77″ a prezzo mai visto prima

Il prezzo di listino di 2.999€ scende ora a 1.999€ su Amazon, con uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio secco di 1.000€. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo modello, un’occasione concreta per chi cercava un OLED di grande formato senza svuotare completamente il portafoglio. La disponibilità è attiva direttamente sullo store italiano di Amazon, ma considerando la natura promozionale dell’offerta è consigliabile non temporeggiare troppo prima di decidere.

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