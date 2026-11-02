Chi cercava il mouse MX Master 4 di Logitech a partire da oggi ha un motivo in più per acquistarlo. Infatti grazie al nuovo cashback di novembre riceverà indietro 15 euro, che diventano 40 se nello stesso acquisto c’è un secondo prodotto MX idoneo. La promozione è valida fino al 20 novembre 2026 e interessa anche chi vuole portarsi avanti con il Black Friday.

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Come funziona il cashback

La finestra di acquisto è già aperta: i prodotti vanno comprati tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2026 (una tornata precedente copriva il periodo dal 27 luglio al 25 agosto). Il mouse da solo vale 15 euro di rimborso, mentre la coppia con un altro articolo della linea MX porta il totale a 40 euro, a patto che i due pezzi compaiano nello stesso ordine o sulla stessa ricevuta.

La richiesta non si può presentare subito: bisogna attendere almeno 14 giorni dall’acquisto, e scontrino e dati vanno inviati entro 45 giorni. Dopo l’approvazione della pratica, la somma arriva entro 30 giorni. Il limite è di 2 richieste per persona o nucleo familiare e, per l’offerta italiana su Amazon, valgono i prodotti venduti e spediti da Amazon, mentre quelli del Marketplace sono esclusi. Modalità di partecipazione, elenco completo dei dispositivi coinvolti e regolamento si trovano sui canali ufficiali Logitech dedicati all’iniziativa.

MX Master 4, il mouse al centro dell’offerta

La punta di diamante della famiglia MX mette sotto il pollice una vibrazione leggera: è il feedback tattile regolabile, che risponde alle azioni con una sollecitazione fisica. Poi c’è Actions Ring, un overlay digitale che tiene strumenti e scorciatoie a un clic di distanza, senza dover rincorrere i menu, e lo scroller MagSpeed, che attraversa fogli di calcolo interminabili in un lampo e si ferma esattamente dove serve. Che si tratti di montare un video, rifinire una presentazione o smaltire una casella di posta affollata, il risultato è lo stesso: meno attrito, più ritmo.

Per completare la postazione ci sono diversi compagni di squadra, come la tastiera wireless MX Keys S, che unisce digitazione precisa e illuminazione intelligente, oppure il compatto MX Anywhere 3S, che entra in qualunque borsa senza perdere in reattività.

Ecco i modelli di MX Master 4 disponibili, con il prezzo di listino e quanto resta da pagare dopo il rimborso di 15 euro.

Gli accessori che fanno scattare i 40 euro di rimborso, abbinati al MX Master 4 Nero Spaziale a 109,49 €, portano invece a queste cifre.

La combinazione più conveniente

La spesa minima per far scattare i 40 euro è quella che unisce MX Master 4 Nero Spaziale (109,49 €) e MX Vertical (63,99 €): il carrello arriva a 173,48 €, che tolti i 40 euro di cashback scendono a 133,48 €. Subito dietro, con pochi centesimi di differenza, ci sono le due versioni di MX Anywhere 3S, che portano il netto a 134,48 €.

Usando entrambe le richieste consentite, il tetto di 80 euro si raggiunge con due MX Master 4 Nero Spaziale, un MX Vertical e un MX Anywhere 3S Grafite: si parte da 347,96 € e si arriva a 267,96 €.

Tutti i dettagli sulla promozione e dove riscattare il cashback sul sito Logitech.