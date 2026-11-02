Trovare un iPhone con display ProMotion a 120Hz e 256 GB di storage di base sotto gli 800€ sembrava un’utopia fino a poco tempo fa. Apple iPhone 17 con queste caratteristiche riscrive le regole del gioco, portando a casa uno sconto che supera i 200€ rispetto al prezzo di listino originale. Il modello “base” della nuova gamma Apple, lanciato a settembre 2025, include ora funzionalità che fino alla generazione precedente erano riservate ai modelli Pro. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta particolarmente interessante.

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Apple iPhone 17: il display ProMotion conquista anche il modello base

Il punto di forza di iPhone 17 è senza dubbio il nuovo pannello Super Retina XDR da 6,3 pollici, con risoluzione di 2622×1206 pixel a 460 ppi. Per la prima volta sul modello standard arriva la tecnologia ProMotion con refresh rate fino a 120Hz, insieme a Dynamic Island, Always-On display e una luminosità di picco che raggiunge i 3.000 nit, con il 33% di riflessi in meno rispetto alla generazione precedente.

Sotto la scocca lavora il nuovo chip A19, con CPU a 6 core, GPU a 5 core con Neural Accelerators e Neural Engine a 16 core. Questa combinazione non serve solo per le prestazioni pure, ma alimenta anche tutte le funzioni di Apple Intelligence, incluse Live Translation e Image Playground, oltre al supporto hardware per il ray tracing nei giochi più esigenti.

Il comparto fotografico vanta un sistema a doppia fotocamera posteriore Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica, affiancata dalla nuova Fusion Ultra Wide sempre da 48MP. Sul fronte selfie debutta la fotocamera Center Stage da 18MP, pensata per rendere più semplici le foto di gruppo e le videochiamate, con possibilità di cattura simultanea frontale e posteriore.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

Ceramic Shield 2 con resistenza ai graffi triplicata rispetto al modello precedente

rispetto al modello precedente Autonomia fino a 30 ore di riproduzione video, otto in più rispetto a iPhone 16

di riproduzione video, otto in più rispetto a iPhone 16 Connettività 5G e WiFi 7

e Sistema operativo iOS 26 con piena compatibilità Apple Intelligence

con piena compatibilità Apple Intelligence Taglio di memoria raddoppiato a 256 GB rispetto ai 128 GB della precedente generazione, a parità di prezzo di listino

Il chip A19 unito alla gestione evoluta dei consumi di iOS 26 garantisce un’intera giornata di utilizzo senza pensieri, mentre il Ceramic Shield 2 offre una protezione frontale superiore a qualsiasi altro vetro per smartphone attualmente in commercio.

Sconto importante su iPhone 17: ecco come risparmiare

Il prezzo di listino ufficiale Apple per iPhone 17 256 GB è di 979€. Attualmente su AliExpress è possibile acquistarlo a soli 778€, con un risparmio di oltre 200€ e uno sconto che supera il 20%.: il risparmio reale rispetto al mercato attuale sale fino al 27%.

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