Dopo il robot segnalato poco fa su TuttoAndroid.net, torniamo a parlare di un’altra offerta Ecovacs che merita attenzione. ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI scende a 399€ su Amazon, un prezzo che si allinea alle migliori quotazioni viste nelle ultime settimane per questo modello. Il robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione OMNI integra tecnologie come OZMO ROLLER 3.0 e PowerBoost Charging, pensate per chi cerca un’esperienza di pulizia domestica completamente autonoma. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e perché il prezzo attuale risulta interessante.

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ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI, tecnologia rullo e aspirazione da 30.000 Pa

Il cuore del T90 PRO OMNI è rappresentato dal sistema OZMO ROLLER 3.0, che sostituisce i tradizionali panni roteanti con un rullo cilindrico in microfibra da 27 cm, il 50% più lungo rispetto alle generazioni precedenti. Il lavaggio avviene con acqua pulita riscaldata a 75°C, erogata attraverso 32 ugelli di precisione mentre il rullo ruota a 200 giri al minuto, garantendo una pulizia profonda senza lasciare aloni.

A completare l’esperienza di lavaggio interviene TruEdge 3.0, un mocio sospeso ad aria con estensione di 1,5 cm che permette di raggiungere i bordi e i battiscopa senza rovinare i mobili. Sul fronte aspirazione, il robot raggiunge 30.000 Pa di potenza con un flusso d’aria di 16 L/s, risultando efficace sia su pavimenti duri che su tappeti.

Tra le funzionalità più apprezzate troviamo:

PowerBoost Charging , che ripristina il 10% della batteria in soli 3 minuti durante le pause, supportando sessioni fino a 500 m²

, che ripristina il 10% della batteria in soli 3 minuti durante le pause, supportando sessioni fino a 500 m² AIVI 3D 4.0 , sistema di navigazione basato su modello VLM per il riconoscimento preciso di oggetti e ostacoli

, sistema di navigazione basato su modello VLM per il riconoscimento preciso di oggetti e ostacoli AGENT YIKO , assistente vocale AI che funziona anche offline e crea piani di pulizia personalizzati

, assistente vocale AI che funziona anche offline e crea piani di pulizia personalizzati TruePass 4-Wheel Drive , capace di superare gradini fino a 4 cm di altezza

, capace di superare gradini fino a 4 cm di altezza ZeroTangle 4.0, spazzola anti-aggrovigliamento ideale per chi convive con animali domestici

La stazione OMNI gestisce autonomamente svuotamento polvere, lavaggio e asciugatura del mocio, con auto-pulizia del serbatoio dell’acqua sporca tramite turbina a 5000 giri al minuto.

Offerta ECOVACS T90 PRO OMNI, sconto del 50% su Amazon

Il prezzo di listino di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è di 799€, ma attualmente su Amazon è disponibile a 399€, con uno sconto del 50%. Si tratta di una cifra in linea con le migliori offerte viste di recente per questo modello, che nelle scorse settimane aveva toccato anche il minimo storico di 385€ in un’altra promozione lampo.

Il robot è proposto nella colorazione standard, con tutte le funzionalità della stazione OMNI incluse. Considerando le prestazioni offerte, dal sistema di lavaggio autopulente alla ricarica rapida PowerBoost, il prezzo attuale rappresenta un’occasione valida per chi sta valutando il passaggio a un robot con lavaggio avanzato senza affrontare il costo dei modelli flagship assoluti.

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