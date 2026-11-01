Ore 19:00: scatta in questo momento l’attesissimo restock dei super coupon e dello sconto extra PayPal per il Single’s Day di AliExpress! Per chi sta progettando l’assemblaggio di un nuovo PC da gaming o l’aggiornamento di una workstation per la produzione di contenuti, questa rassegna rappresenta l’occasione d’oro dell’anno. La selezione dei processori AMD Ryzen va incontro a tagli di prezzo storici su tutte le famiglie di prodotto: dalle leggendarie CPU con tecnologia 3D V-Cache (come il recentissimo Ryzen 7 9800X3D e il mostruoso Ryzen 9 9950X3D) per ottenere il massimo dei framerate in ambito eSport, fino alle soluzioni ad alto conteggio di core Ryzen 9 e ai best-buy Socket AM5 d’ingresso sotto i 100 euro. Con il ripristino dei codici promozionali e il saldo immediato con PayPal, le quotazioni toccano minimi mai visti. Esaminiamo subito le migliori offerte dell’appuntamento delle 19:00.

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TUTTI I COUPON SINGLES DAY: La Lista Completa per il Restock delle 19:00

I codici promozionali sono nuovamente attivi e disponibili per l’inserimento a carrello. Ricordiamo di applicarli prima di confermare l’ordine e di scegliere PayPal come metodo di pagamento al checkout per riscattare l’ulteriore sconto automatico dedicato.

Coupon Standard e Scalabili per Tutte le Spese: TUTTOA3 / ITAFF03 / ITD1103 — Sconto di 3€ su spesa minima di 18€ TUTTOA6 / ITAFF06 / ITD1106 — Sconto di 6€ su spesa minima di 39€ TUTTOA14 / ITAFF14 / ITD1114 — Sconto di 14€ su spesa minima di 79€ TUTTOA25 / ITAFF25 / ITD1125 — Sconto di 25€ su spesa minima di 149€ TUTTOA45 / ITAFF45 / ITD1145 — Sconto di 45€ su spesa minima di 259€ TUTTOA60 / ITAFF60 / ITD1160 — Sconto di 60€ su spesa minima di 349€ TUTTOA80 / ITAFF80 / ITD1180 — Sconto di 80€ su spesa minima di 469€

SUPER COUPON Grandi Spese (Consigliati per CPU Ryzen 9 e X3D): ITD11100 — Sconto di 100€ su spesa minima di 500€ ITD11120 — Sconto di 120€ su spesa minima di 600€

Sconto Automatico PayPal al Checkout (Non calcolato nei prezzi sotto): -10€ su spesa minima di 99€ -20€ su spesa minima di 199€ -45€ su spesa minima di 299€



I Re del Gaming: La Serie Ryzen X3D con 3D V-Cache

Se il vostro obiettivo primario sono i videogiochi, la tecnologia 3D V-Cache di AMD garantisce i framerate più elevati e le latenze più basse su qualsiasi titolo competitivo o tripla A:

AMD Ryzen 9 9950X3D (481,26€ invece di 581,26€ con Coupon ITD11100): Il vertice assoluto dell’architettura AMD. Combina una potenza di calcolo spaventosa nei carichi multithread al vantaggio prestazionale della 3D V-Cache per non accettare compromessi tra lavoro e gioco.

Il vertice assoluto dell’architettura AMD. Combina una potenza di calcolo spaventosa nei carichi multithread al vantaggio prestazionale della 3D V-Cache per non accettare compromessi tra lavoro e gioco. AMD Ryzen 7 9850X3D (347,08€ invece di 407,08€ con Coupon ITAFF60): La soluzione di nuova generazione ad altissime prestazioni per chi esige il massimo della fluidità nei titoli moderni.

La soluzione di nuova generazione ad altissime prestazioni per chi esige il massimo della fluidità nei titoli moderni. AMD Ryzen 7 9800X3D (290,76€ invece di 350,76€ con Coupon ITAFF60): Crollo epocale per il processore da gaming più desiderato del momento, che abbatte la soglia dei 295 euro (a cui sottrarre ulteriori 20€ pagando con PayPal).

Crollo epocale per il processore da gaming più desiderato del momento, che abbatte la soglia dei 295 euro (a cui sottrarre ulteriori 20€ pagando con PayPal). AMD Ryzen 7 7800X3D (198,06€ invece di 223,06€ con Coupon ITAFF25): Il punto di riferimento indiscutibile della passata generazione scende per la prima volta sotto la barriera psicologica dei 200 euro, confermandosi un Best Buy assoluto per le build da gioco AM5.

Produttività e Workstation: Ryzen 9 9950X e 9900X

Per chi esegue rendering 3D, montaggio video in 8K, compilazione di codice o modellazione complessa, i processori ad alto numero di core della serie 9000 offrono un’efficienza energetica straordinaria:

1. AMD Ryzen 9 9950X a 317,80€

L’ammiraglia da 16 core e 32 thread per la produttività pura scende da 377,80€ a 317,80€ (con coupon ITAFF60), offrendo frequenze di clock elevatissime per azzerare i tempi di esportazione nei software di creazione contenuti.

2. AMD Ryzen 9 9900X a 255,08€

La proposta a 12 core e 24 thread si attesta alla cifra record di 255,08€ (invece di 300,08€ con coupon ITAFF45), ponendosi come la CPU ideale per workstation di fascia media dal rapporto prestazioni/prezzo imbattibile.

I Migliori Rapporti Qualità/Prezzo AM5: Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X e 7500F

Per assemblare o aggiornare una configurazione moderna basata su memoria DDR5 e linee PCIe 5.0 mantenendo i costi contenuti:

AMD Ryzen 7 9700X (168,08€ invece di 193,08€ con Coupon ITAFF25): 8 core di nuova architettura Zen 5 ideali per multitasking spinto e gaming avanzato sotto i 170 euro.

8 core di nuova architettura Zen 5 ideali per multitasking spinto e gaming avanzato sotto i 170 euro. AMD Ryzen 5 9600X (176,76€ invece di 201,76€ con Coupon ITAFF25): Processore 6 core ultra-veloce, perfetto per configurazioni da gioco equilibrate ad alta frequenza.

Processore 6 core ultra-veloce, perfetto per configurazioni da gioco equilibrate ad alta frequenza. AMD Ryzen 7 7700 (125,59€ invece di 150,59€ con Coupon ITAFF25): 8 core e 16 thread Socket AM5 con dissipatore incluso a poco più di 125 euro.

8 core e 16 thread Socket AM5 con dissipatore incluso a poco più di 125 euro. AMD Ryzen 5 7500F (95,12€ invece di 109,12€ con Coupon ITAFF14): La porta d’ingresso economica per la piattaforma AM5 scende sotto i 96 euro, perfetta da abbinare a una scheda grafica dedicata per build budget da urlo.

Riepilogo Offerte Processori AMD Ryzen al Restock delle 19:00

Di seguito la lista completa dei collegamenti diretti per riscattare i coupon ricaricati e acquistare le CPU al prezzo promozionale.

📌 AMD Ryzen 9 9950X3D

💰 481.26€ invece di 581.26€

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📌 AMD Ryzen 7 9850X3D

💰 347.08€ invece di 407.08€

✂️ Coupon: ITAFF60

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📌 AMD Ryzen 9 9950X

💰 317.80€ invece di 377.80€

✂️ Coupon: ITAFF60

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhrw

📌 AMD Ryzen 7 9800X3D

💰 290.76€ invece di 350.76€

✂️ Coupon: ITAFF60

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhry

📌 AMD Ryzen 9 9900X

💰 255.08€ invece di 300.08€

✂️ Coupon: ITAFF45

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhsa

📌 AMD Ryzen 7 7800X3D

💰 198.06€ invece di 223.06€

✂️ Coupon: ITAFF25

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(Variante alternativa: https://prezzi.tech/go/bhsm a 199.43€ con ITAFF25)

📌 AMD Ryzen 5 9600X

💰 176.76€ invece di 201.76€

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📌 AMD Ryzen 7 9700X

💰 168.08€ instead of 193.08€

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📌 AMD Ryzen 7 7700

💰 125.59€ invece di 150.59€

✂️ Coupon: ITAFF25

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhsc

(Variante alternativa: https://prezzi.tech/go/bhsq a 127.12€ con ITAFF14)

📌 AMD Ryzen 5 7500F

💰 95.12€ invece di 109.12€

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(se non funziona il coupon leggi qui) + sconto aggiuntivo pagando con PayPal + 💰 ottieni un rimborso del 7% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack di PrezziTech, più siamo (e più compriamo), più sale il cashback (fino a massimo 9%)

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Trattandosi di componenti hardware altamente richiesti, i codici promozionali ricaricati alle ore 19:00 tendono a esaurirsi rapidamente. Nel caso in cui un coupon riscontri problemi di disponibilità, vi consigliamo di tentare i codici scalabili alternativi presenti nell’elenco completo a inizio articolo e di concludere il saldo con PayPal per riscattare l’ulteriore sconto immediato al checkout.

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