Perdere la testa per uno sconto su Nintendo Switch 2 è più facile di quanto si pensi, soprattutto quando il prezzo scende sotto quota 350 euro. Con disponibilità ancora scarsa nei negozi fisici e nei principali store online italiani, trovare la console ibrida di nuova generazione a un prezzo così aggressivo rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Il listino ufficiale Nintendo parla chiaro: 469,99 euro per la versione standard. Vediamo come è possibile scendere ben al di sotto di questa cifra.

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Nintendo Switch 2: schermo gigante e Joy-Con da urlo

Il salto generazionale rispetto alla Switch originale si vede fin da subito dallo schermo LCD da 7,9 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080, decisamente più ampio dei 6,2 pollici HD del modello precedente. La frequenza di aggiornamento tocca i 120 Hz (contro i 60fps di prima) con supporto HDR, garantendo immagini nitide e colori brillanti grazie anche alla tecnologia touchscreen capacitiva multi-touch. Collegata al dock, la console raggiunge addirittura la risoluzione 4K a 60fps (fino a 120Hz), merito del nuovo chip Nvidia Tegra T239 che offre una potenza grafica nettamente superiore rispetto al passato.

La memoria interna è un altro punto di forza enorme: 256 GB, ben otto volte superiore alla Switch originale, espandibili tramite microSD/microSDXC.

I Joy-Con 2 rappresentano probabilmente la vera rivoluzione. Si agganciano magneticamente alla console e si staccano con un semplice tasto, ma la vera sorpresa è la funzionalità mouse: nei giochi compatibili è possibile utilizzarli come periferiche di puntamento, aprendo scenari di gioco mai visti prima su una console Nintendo. Anche il rumble è stato rivisto per essere più silenzioso, mentre il nuovo tasto C permette di accedere rapidamente al menu GameChat.

Specifiche principali da tenere a mente:

Display LCD 7,9″ Full HD a 120Hz con HDR

Chip Nvidia Tegra T239

256GB di memoria interna espandibile

Joy-Con 2 magnetici con funzione mouse

Audio Linear PCM 5.1 con effetti 3D in dock

Wi-Fi 6, porta Ethernet, doppia USB-C

Piena retrocompatibilità con i titoli Switch originali

Anche l’audio merita una menzione speciale: altoparlanti più nitidi, microfono integrato con cancellazione attiva del rumore per il GameChat e supporto audio 3D rendono l’esperienza sonora decisamente più coinvolgente rispetto alla generazione precedente.

Sconto bomba: Nintendo Switch 2 scende a 344€

Il prezzo ufficiale Nintendo per Switch 2 è fissato a 469,99€, ma su AliExpress la stessa console è disponibile a 344€, con un risparmio reale di oltre 130 euro e uno sconto che sfiora il 28%.

Per ottenere questo prezzo è necessario applicare uno dei coupon TUTTOA80, ITAFF80 o ITD118 in fase di checkout (se uno non dovesse funzionare, provate quelli di taglio inferiore). Pagando con PayPal è possibile ottenere anche uno sconto aggiuntivo, e unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto si può ottenere un rimborso fino al 9% sulla spesa totale, con percentuale che cresce all’aumentare del numero di partecipanti.

Considerata la domanda sostenuta che ha portato molti rivenditori a esaurire le scorte a meno di un mese dal lancio, un’offerta del genere su una console appena uscita è davvero rara da trovare.

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