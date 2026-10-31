Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, il colosso dell’e-commerce AliExpress ha messo a punto una promozione incredibile per dare il via al mese di novembre, quello che culminerà con il Black Friday, e celebrare il Singles’ Day.

Questa promozione, chiamata Promozione dell’11.11 e attiva dalla mezzanotte di oggi (domenica 1 novembre 2026) fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, combina prezzi imbattibili, coupon sconto esclusivi ma limitati (quindi conviene essere svelti e prenotarli in anticipo anche se non li utilizzerete subito) che permettono di risparmiare sul singolo ordine e altri due modi per risparmiare ulteriormente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa promozione, oltre ad alcuni esempi di prodotti in offerta.

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AliExpress “Promozione dell’11.11”: tutti i dettagli

Già dalla mezzanotte di oggi (domenica 1 novembre 2026) e fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per dare il benvenuto al nuovo mese e celebrare il Singles’ Day.

Chiamata Promozione dell’11.11 (giorno in cui ricorre il suddetto Singles’ Day), oltre ai soliti prezzi concorrenziali di AliExpress, questa promozione consente di risparmiare sui singoli ordini con coupon sconto (per risparmiare fino a 120 euro sul totale dell’ordine), sconti PayPal e con la Cashback Challenge.

Coupon sconto (già prenotabili dal 29 ottobre 2026)

In prima battuta, la promozione prevede un sacco di coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 120 euro sul totale dell’ordine di prodotti come smartwatch, console e mini PC (anche di marchi molto noti) e molto altro.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, potranno essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon messi a disposizione da AliExpress:

ITAFF03 – per ottenere 3 euro di sconto su un minimo di 18 euro

– per ottenere su un minimo di 18 euro ITAFF06 – per ottenere 6 euro di sconto su un minimo di 39 euro

– per ottenere su un minimo di 39 euro ITAFF14 – per ottenere 14 euro di sconto su un minimo di 79 euro

– per ottenere su un minimo di 79 euro ITAFF25 – per ottenere 25 euro di sconto su un minimo di 149 euro

– per ottenere su un minimo di 149 euro ITAFF45 – per ottenere 45 euro di sconto su un minimo di 259 euro

– per ottenere su un minimo di 259 euro ITAFF60 – per ottenere 60 euro di sconto su un minimo di 349 euro

– per ottenere su un minimo di 349 euro ITAFF80 – per ottenere 80 euro di sconto su un minimo di 469 euro

A questi si aggiungono due coupon speciali che potranno essere riscattati solo in app e saranno disponibili solo in alcuni giorni (1, 2, 3, 11 e 12 novembre), fino a esaurimento.

ITD11100 – per ottenere 100 euro di sconto su un minimo di 500 euro

– per ottenere su un minimo di 500 euro ITD11120 – per ottenere 120 euro di sconto su un minimo di 600 euro

Nuovi coupon esclusivi (disponibili da oggi, 1 novembre 2026)

Ai coupon già prenotabili dal 29 ottobre, che quindi potrebbero essere andati esauriti (ma potrebbero anche tornare disponibili nei prossimi giorni), si affiancano nuovi coupon sconto che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e gli 80 euro sul totale dell’ordine.

Anche in questo caso si tratta di coupon su prenotazione, quindi dovrete essere svelti! Ecco la lista:

TUTTOA3 – per ottenere 3 euro di sconto su un minimo di 18 euro

– per ottenere su un minimo di 18 euro TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un minimo di 39 euro

– per ottenere su un minimo di 39 euro TUTTOA14 – per ottenere 14 euro di sconto su un minimo di 79 euro

– per ottenere su un minimo di 79 euro TUTTOA25 – per ottenere 25 euro di sconto su un minimo di 149 euro

– per ottenere su un minimo di 149 euro TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un minimo di 259 euro

– per ottenere su un minimo di 259 euro TUTTOA60 – per ottenere 60 euro di sconto su un minimo di 349 euro

– per ottenere su un minimo di 349 euro TUTTOA80 – per ottenere 80 euro di sconto su un minimo di 469 euro

Sconti PayPal: ulteriore risparmio per pochi giorni

Un’altra componente importante della Promozione dell’11.11 targata AliExpress sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in tre slot temporali (fino ad esaurimento):

SLOT 1 (1-4 novembre 2026) 10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro 20 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro 45 euro di sconto su una spesa minima di 299 euro

(1-4 novembre 2026) SLOT 2 (5-9 novembre 2026) 10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro 20 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro

(5-9 novembre 2026) SLOT 3 (10-12 novembre 2026) 10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro 20 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro 45 euro di sconto su una spesa minima di 299 euro

(10-12 novembre 2026)

Ciliegina sulla torta è la “Cashback Challenge”

Ultimo pezzo del puzzle è l’iniziativa “Cashback Challenge”, già proposta da AliExpress nella parte finale del 2025 e nella seconda parte dell’estate 2026, che consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati.

Il cashback cresce (su più livelli, fino al 7%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.

Come funziona il Cashback di AliExpress? Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 7% in base a quanti punti siamo). Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo. Info utili: Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1 euro)

8 euro di cashback massimo al giorno (fino a 168 euro totali)

La promo è valida fino alle 23:59 del 18 novembre 2026 Entra nel team di PrezziTech/TuttoAndroid

Termini e condizioni della “Promozione dell’11.11” di AliExpress

AliExpress informa che la “Promozione dell’11.11“, attiva dalla mezzanotte di domenica 1 novembre 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Ecco alcuni prodotti in offerta per la “Promozione dell’11.11” di AliExpress

La Promozione dell’11.11 di AliExpress consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.