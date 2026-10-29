Quando un prodotto va sold out in poche ore dal lancio dei preordini, è lecito aspettarsi codino di attesa anche al ritorno in stock. Nintendo Switch 2 – edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda è tornata disponibile su Amazon.. La console celebrativa, con il suo design a tema Triforza, ha già dimostrato quanto sia ambita tra collezionisti e fan della saga. Vediamo come approfittarne.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nintendo switch 2 the legend of zelda, oro e verde per i 40 anni della leggenda

Realizzata per celebrare il 40° anniversario del debutto giapponese di The Legend of Zelda, questa edizione speciale porta sulla console tutto il fascino estetico della saga senza rinunciare a nulla sul piano hardware. Il Joy-Con 2 sinistro, in una tonalità di verde più scura, raffigura Link in pixel art mentre solleva la Triforza; quello destro mostra invece Zelda. I joystick dorati e la Triforza stampata sul dock completano un look difficilmente replicabile da altre edizioni future.

Dal punto di vista tecnico, questa versione è identica in tutto e per tutto alla Switch 2 standard: niente upgrade prestazionali, ma lo stesso hardware completo che ha reso la console un successo. Tra le specifiche principali:

Display LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p

con risoluzione 1080p 256 GB di storage interno , espandibile tramite microSD Express

, espandibile tramite microSD Express Supporto fino a 4K in modalità TV tramite il dock incluso

in modalità TV tramite il dock incluso Frame rate fino a 120fps con titoli e TV compatibili

con titoli e TV compatibili GameChat , per chat vocali/video e condivisione schermo con gli amici

, per chat vocali/video e condivisione schermo con gli amici Tre modalità di gioco: TV, Tabletop e Portatile

Retrocompatibilità con numerosi titoli Nintendo Switch originale

La confezione include due Joy-Con 2, dock, alimentatore, cavo HDMI ad altissima velocità, impugnatura e laccetti. Va segnalato che il gioco non è incluso: The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 arriverà separatamente il 5 novembre 2026, una settimana dopo il lancio della console.

Prezzo e dove trovarla: i dettagli dell’offerta

Il prezzo consigliato per il mercato italiano si attesta sui 519,99€, con la promozione “Risparmio Prenotazione al prezzo minimo garantito” attiva fino alla data di uscita.

Vista la domanda altissima registrata fin dal lancio e i ripetuti esaurimenti scorte segnalati anche dai rivenditori specializzati italiani, chi è interessato a questa edizione celebrativa farebbe bene a non rimandare troppo l’acquisto.

Per non perdere le prossime occasioni su console e accessori gaming, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo ed sconti fuori scala trovate tutto su ErroriBomba.