Un notebook convertibile che si trasforma in tablet, si piega a stand per guardare contenuti o si appiattisce come superficie di disegno rappresenta già di per sé un acquisto intelligente. Quando questo stesso dispositivo porta a casa un display 2K touch, un processore Intel Core 5 120U di ultima generazione e ben 512 GB di SSD, il discorso cambia ulteriormente registro. HP OmniBook 5 Flip 14-fp0004slx ora si trova con un calo di prezzo importante e recente su Amazon, una di quelle occasioni che non capitano tutti i giorni per chi cerca un 2-in-1 versatile senza svuotare il portafoglio. Vediamo nel dettaglio cosa lo rende così interessante.

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HP OmniBook 5 Flip: potenza AI e flessibilità a 360°

Il cuore pulsante di questo convertibile è l’Intel Core 5 120U, chip della famiglia Raptor Lake-U che raggiunge fino a 5,0 GHz in Turbo Boost, con 10 core e 12 thread e 12 MB di cache L3. Un processore pensato per l’efficienza energetica più che per i carichi pesanti, ideale per chi lavora tra documenti, videochiamate e multitasking leggero senza rinunciare alla fluidità. L’etichetta AI PC non è un vezzo di marketing: il sistema integra funzionalità Copilot di Microsoft direttamente in Windows 11, portando l’intelligenza artificiale nell’uso quotidiano.

Il display da 14 pollici in risoluzione 2K (1920×1200) con tecnologia IPS touch e formato 16:10 garantisce una resa visiva nitida, perfetta per leggere documenti o guardare contenuti multimediali grazie al vetro edge-to-edge. La cerniera a 360° permette quattro modalità d’uso: laptop, tablet, tenda e stand, rendendolo estremamente adattabile a diversi contesti di studio o lavoro.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

512 GB di SSD PCIe NVMe per archiviazione veloce e capiente

Batteria da 68 Wh con autonomia dichiarata fino a 15 ore e ricarica rapida al 50% in soli 45 minuti

Webcam 5MP IR con otturatore fisico per la privacy

Porte complete: USB-C con DisplayPort e Power Delivery, HDMI 2.1, USB-A fino a 10 Gbps

Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.3/5.4 per connettività sempre aggiornata

Certificazione EPEAT Gold con materiali riciclati destinati agli oceani

Il peso contenuto di 1,62 kg e lo spessore di 18,4 mm completano un pacchetto pensato per la mobilità quotidiana, che sia università, ufficio o semplice uso domestico.

Sconto lampo su HP OmniBook 5 Flip: occasione da cogliere al volo

Il prezzo di HP OmniBook 5 Flip 14-fp0004slx è sceso bruscamente rispetto al listino precedente, con uno sconto che sfiora il 22%. Si passa infatti da 929,99€ a soli 729,99€, un risparmio concreto di 200€ su un dispositivo che unisce prestazioni, versatilità e design curato. L’offerta è disponibile su Amazon, ma data la natura delle promozioni su questa categoria di prodotti, la disponibilità potrebbe variare rapidamente. Chi sta valutando un 2-in-1 completo per studio o lavoro leggero farebbe bene a non perdere troppo tempo prima di decidere.

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