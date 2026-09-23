Logitech torna a puntare con decisione sul gaming competitivo e lo fa attraverso Logitech G PLAY 2026, l’appuntamento con cui l’azienda presenta una nuova generazione di periferiche, tecnologie e soluzioni pensate per pro player, creator e giocatori di ogni livello. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno è The Road to the Breakthrough, un percorso che parte dall’ascolto della community e arriva allo sviluppo di hardware e software sempre più strettamente collegati tra loro.

La nuova generazione di prodotti comprende mouse, tastiere, cuffie e accessori, con una particolare attenzione alla famiglia PRO e alle tecnologie dedicate alla riduzione della latenza e alla personalizzazione dell’input. Non mancano però proposte più accessibili e colorate all’interno della serie G3, così come l’evoluzione di uno dei mouse più riconoscibili dell’azienda, il G502 X.

Tra le novità più interessanti troviamo il PRO X3 SUPERSTRIKE, che introduce il nuovo sistema HITS per la gestione dei click, il PRO X3 LIGHTSPEED, una cuffia wireless con microfono Full Bandwidth, e la tastiera PRO X2 RAPID, caratterizzata da switch magnetici Hall Effect e Rapid Trigger. A completare la proposta arrivano il mouse pad PRO X CONTROL, le nuove varianti della serie G3 e gli aggiornamenti per G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED.

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Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE punta tutto sulla velocità dell’input

Il prodotto che meglio rappresenta la filosofia della nuova generazione PRO è probabilmente il Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE, un mouse wireless progettato per il gaming competitivo e sviluppato intorno a una nuova tecnologia dedicata al sistema di click. Il cuore del progetto è rappresentato dall’Haptic Inductive Trigger System (HITS), una soluzione che sostituisce i tradizionali microswitch e permette di intervenire in maniera molto più precisa sul comportamento del pulsante.

Logitech dichiara una latenza del click fino a 30 ms inferiore rispetto a quella dei tipici mouse gaming a 8.000 Hz, un dato che dà un’idea abbastanza chiara dell’obiettivo perseguito dall’azienda. HITS non si limita però alla velocità e attraverso G HUB è possibile configurare fino a dieci livelli differenti di attuazione, cinque punti di reset per il Rapid Trigger e sei livelli di intensità del feedback aptico.

La regolazione può essere effettuata anche in tempo reale, così da modificare il comportamento del mouse direttamente in funzione del tipo di gioco o delle preferenze del giocatore; a lavorare insieme al sistema HITS c’è il nuovo chipset NxLOGI, sviluppato per migliorare la gestione della latenza e del sistema nel suo complesso.

Da segnalare anche che Logitech associa inoltre al nuovo chip un incremento del 50% dell’autonomia rispetto alla precedente generazione. Cambiando soggetto, il sensore è l’HERO 2, capace di raggiungere 48.000 DPI, oltre 930 IPS e più di 90 G di accelerazione. Anche la distribuzione dei pesi è stata rivista; il mouse pesa 59 grammi nella versione globale e 61 grammi nella versione EMEA, con un bilanciamento studiato per concentrare maggiormente la massa attorno al sensore.

La connettività LIGHTSPEED può raggiungere gli 8.000 Hz di report rate sia in modalità wireless sia via cavo; non mancano infine la compatibilità con POWERPLAY e la memoria onboard, mentre il numero complessivo di pulsanti programmabili è pari a cinque. Il PRO X3 SUPERSTRIKE sarà disponibile dal 6 ottobre a 189,99 euro.

Caratteristiche Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE

Sensore: Logitech HERO 2

Risoluzione: fino a 48.000 DPI

Velocità di tracking: oltre 930 IPS

Accelerazione: oltre 90 G

Polling/report rate: fino a 8 kHz

Tecnologia click: Haptic Inductive Trigger System (HITS)

Livelli di attuazione: 10

Rapid Trigger reset: 5 livelli

Intensità feedback aptico: 6 livelli

Pulsanti: 5

Autonomia: fino a 135 ore

Peso: 59 g globale / 61 g EMEA

Dimensioni: 125 x 63,5 x 40 mm

Connessione: LIGHTSPEED wireless e cablata

Memoria onboard

POWERPLAY: compatibile

Colori: Midnight Black e Magenta Eclipse

PRO X3 LIGHTSPEED, la nuova cuffia wireless per il gaming competitivo

La nuova generazione PRO non si ferma al mouse. Logitech presenta infatti anche la PRO X3 LIGHTSPEED, cuffia wireless che concentra l’attenzione soprattutto sulla qualità della comunicazione vocale, sulla personalizzazione del suono e sull’autonomia. Il microfono è uno degli elementi più importanti della nuova cuffia, un modello Full Bandwidth a 48 kHz/16 bit, omnidirezionale e con una risposta in frequenza compresa tra 75 Hz e 20 kHz.

Sul fronte dell’ascolto troviamo invece driver PRO-G da 50 mm in grafene, con risposta da 20 Hz a 20 kHz, impedenza di 38 Ohm e sensibilità di 87,8 dB. La gestione dell’audio può essere personalizzata attraverso un equalizzatore a 10 bande disponibile in G HUB, con la possibilità di sfruttare anche preset dedicati ai pro player.

Logitech ha lavorato anche sull’ergonomia, utilizzando un archetto con memory foam perforato per ottenenere una struttura pensata per mantenere il comfort anche durante sessioni prolungate. Stando ai dati del produttore, l’autonomia raggiunge le 70 ore, valore che secondo Logitech rappresenta un incremento del 40% rispetto alla precedente PRO X2 LIGHTSPEED.

La connessione può avvenire tramite LIGHTSPEED, Bluetooth 5.3 oppure mediante il jack analogico da 3,5 mm; la portata wireless arriva fino a 30 metri, mentre il peso si attesta a 356 grammi nella versione globale e 362 grammi nella versione EMEA. La confezione comprende, oltre alla cuffia, anche i padiglioni in velluto, l’adattatore USB-A LIGHTSPEED con ingresso MUX da 3,5 mm, il microfono removibile, il cavo USB-A/USB-C, il cavo da 3,5 mm e una custodia.

La PRO X3 LIGHTSPEED è disponibile sul sito Logitech G dal 23 settembre 2026, mentre la disponibilità globale è fissata all’8 ottobre 2026. Il prezzo è di 279,99 euro.

Caratteristiche Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED

Driver: PRO-G 50 mm Graphene

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza: 38 Ohm

Sensibilità: 87,8 dB

Microfono: Full Bandwidth 48 kHz/16 bit

Risposta microfono: 75 Hz – 20 kHz

Equalizzatore: 10 bande

Wireless: LIGHTSPEED

Bluetooth: 5.3

Collegamento cablato: jack 3,5 mm

Portata wireless: fino a 30 m

Autonomia: fino a 70 ore

Peso: 356 g globale / 362 g EMEA

Colori: nero, bianco e Magenta

PRO X2 RAPID: switch magnetici e Rapid Trigger fino a 0,1 mm

La terza grande novità della famiglia PRO è la PRO X2 RAPID, tastiera gaming TKL cablata che introduce switch magnetici Hall Effect e una serie di strumenti pensati soprattutto per chi gioca a titoli competitivi. Gli switch POM Magnetic Hall Effect Analog permettono di gestire il punto di attuazione tra 0,1 e 4 mm, con incrementi di 0,05 mm, un livello di regolazione che permette di intervenire in maniera molto precisa sulla corsa necessaria per registrare un input.

Il valore di 0,1 mm va però interpretato correttamente; la configurazione minima del punto di attuazione arriva a 0,1 mm, mentre la specifica indica una corsa effettiva di 0,05 mm a questa impostazione. La tastiera supporta inoltre il Rapid Trigger Reset, pensato per ridurre al minimo la distanza necessaria per registrare nuovamente un comando.

La PRO X2 RAPID integra un display OLED attraverso il quale è possibile modificare direttamente alcune impostazioni, tra cui Rapid Trigger, KEY PRIORITY SOCD e punti di attuazione; questo permette di intervenire sulla configurazione anche senza passare necessariamente dal software. KEY PRIORITY è disponibile in tre modalità, Last Input Priority, Key Travel Priority e Absolute Priority, un sistema pensato per gestire in modo differente la pressione contemporanea di tasti e rendere più prevedibile il comportamento degli input.

La tastiera arriva inoltre a 8.000 Hz di scansione e polling, mentre G HUB mette a disposizione macro avanzate, illuminazione RGB dinamica e configurazioni multilivello. La struttura è in alluminio e utilizza keycap Double Shot PBT, insieme a un palm rest XL in silicone; il sistema di isolamento acustico è composto da sei strati e comprende materiali come PORON e IXPE, mantenendo un approccio simile a quanto visto nella precedente gen. La Logitech PRO X2 RAPID debutta oggi a 249,99 euro.

Caratteristiche Logitech G PRO X2 RAPID

Formato: TKL

Switch: POM Magnetic Hall Effect Analog

Attuazione: 0,1 – 4 mm

Regolazione: incrementi di 0,05 mm

Corsa effettiva a 0,1 mm: 0,05 mm

Rapid Trigger

KEY PRIORITY: Last Input, Key Travel, Absolute Priority

Polling/scansione: fino a 8.000 Hz

Display: OLED

Keycap: Double Shot PBT

Struttura: alluminio

Smorzamento: 6 strati con PORON e IXPE

Palm rest: XL in silicone

Illuminazione: LIGHTSYNC RGB

Cavo: USB-A/USB-C removibile da 1,8 m

Dimensioni: 363 x 143 x 36 mm

A completare le nuove periferiche professionali c’è il PRO X CONTROL, mouse pad sviluppato per accompagnare soprattutto i mouse della famiglia PRO. La superficie utilizza un tessuto lavorato a maglia progettato per garantire uno scorrimento uniforme in tutte le direzioni e ridurre gli squilibri di attrito tra i diversi assi; mentre la struttura utilizza una schiuma SlimFlex da 6 mm e bordi cuciti sotto la superficie.

La parte inferiore è caratterizzata da una base antiscivolo, mentre riguardo le dimensioni arriviamo a 400 x 460 x 6 mm. Logitech PRO X CONTROL è disponibile da oggi a 69,99 euro.

La serie G3 si amplia con G305 X SUPERLIGHT e G316 X

Se la famiglia PRO guarda soprattutto al gaming competitivo di fascia alta, la serie G3 amplia invece la proposta con prodotti caratterizzati anche da una maggiore attenzione alla personalizzazione estetica. Il G305 X SUPERLIGHT arriva nella nuova colorazione Lilac, mantenendo una struttura estremamente leggera da circa 60 grammi; il mouse utilizza il sensore HERO 44K, capace di raggiungere 44.000 DPI, oltre 40 G di accelerazione e oltre 678 IPS.

La connettività è tripla, con LIGHTSPEED, Bluetooth e USB-C, mentre l’autonomia supera le 130 ore; a bordo è prevista anche l’illuminazione RGB, cinque profili onboard e una batteria ricaricabile da 480 mAh. Il sensore può essere configurato tra 100 e 44.000 DPI e mantiene le caratteristiche di tracking dichiarate dalla piattaforma HERO; per chi necessita di un report rate superiore è inoltre possibile arrivare a 8.000 hertz utilizzando il ricevitore PRO LIGHTSPEED venduto separatamente.

Il G305 X SUPERLIGHT misura 117,3 x 63,9 x 38,2 mm, con un peso indicativo compreso tra 59 e 61 grammi. Anche la sostenibilità entra nel progetto, infatti almeno il 51% della plastica utilizzata proviene da materiale riciclato post-consumo, mentre le viti esposte rendono più semplice accedere alla struttura per eventuali interventi di manutenzione. Riguardo il prezzo si parla di 79,99 euro.

Accanto al mouse arriva la tastiera G316 X 75%, che si affianca al modello con layout 98%; parliamo di una periferica che raggiunge 8.000 Hz, con un tempo di risposta dichiarato di 0,125 ms, switch hot-swappable e keycap PBT. Sono presenti una barra LIGHTSYNC RGB, un display LED a matrice di punti e una manopola di controllo; la barra RGB dispone di 30 zone sul modello 98% e 25 zone sulla versione 75%.

Gli switch lineari richiedono una forza di 40 grammi, hanno una corsa di 3,5 mm e un punto di attuazione di 1,9 mm; la variante tattile sale invece a 55 grammi, con 3,3 mm di corsa e attuazione a 2,2 mm. Logitech G316 X 98% misura 384 x 140 x 40 mm e pesa 880 grammi senza cavo, mentre il modello 75% misura 327 x 140 x 40 mm e pesa 740 grammi senza cavo. I prezzi sono rispettivamente di 119,99 euro per il G316 X 98% e 99,99 euro per il G316 X 75%, entrambi disponibili dal 23 settembre.

Logitech amplia inoltre il sistema G3 con i G-KEYCAPS, una serie di accessori pensati per personalizzare ulteriormente le tastiere compatibili. La proposta comprende oltre 20 keycap e una manopola stilizzata, con quattro design denominati Forest, Cloud, Spike e Mecha. I keycap sono realizzati in PBT, con elementi shine-through e compatibilità con gli steli cross-hatch presenti su numerose tastiere Logitech G full-height; la manopola è invece compatibile con il G316 X. La disponibilità iniziale dei G-KEYCAPS è limitata a Stati Uniti, Canada e Giappone, con un prezzo di 29,99 dollari.

G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED cambiano pelle

Logitech non dimentica infine una delle famiglie più riconoscibili del proprio catalogo gaming. G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED ricevono infatti un aggiornamento che coinvolge sensore, connettività e alcuni elementi della piattaforma. Il nuovo HERO 44K arriva a 44.000 DPI, oltre 678 IPS e permette di gestire separatamente gli assi X e Y; restano gli switch ibridi LIGHTFORCE, mentre la nuova generazione della tecnologia LIGHTSPEED viene indicata da Logitech come fino al 68% più rapida nella risposta rispetto alla generazione precedente.

Il G502 X PLUS mantiene inoltre la propria illuminazione LIGHTSYNC RGB progressiva, con otto LED e un sistema di rilevamento dell’attività di gioco. La rotella Hyperfast conserva il doppio comportamento, permettendo di passare dallo scorrimento libero a quello a scatti, mentre l’inclinazione laterale verso destra e sinistra può essere associata a comandi personalizzati.

Rimane anche il pulsante DPI Shift, che può essere rimosso o invertito e che viene accompagnato da una cover per chi preferisce una configurazione differente. Entrambi i modelli dispongono di 13 controlli programmabili, memoria onboard fino a cinque profili e compatibilità con G HUB; la ricarica avviene attraverso USB-C e i mouse possono essere utilizzati con il sistema POWERPLAY.

Per quanto concerne l’autonomia, Logitech indica fino a 130 ore con illuminazione disattivata, mentre l’utilizzo dell’RGB porta il dato in un intervallo compreso tra 37 e 120 ore in funzione della configurazione. Parlando invece di specifiche fisiche, il G502 X LIGHTSPEED pesa 102 grammi, mentre il G502 X PLUS arriva a 106 grammi; le dimensioni sono pari a 131,4 x 79,2 x 41,1 mm.

Logitech G502 X LIGHTSPEED viene proposto in nero e bianco, mentre il G502 X PLUS è disponibile in nero/viola e bianco/mint; entrambi i modelli sono disponibili da oggi al prezzo di 169,99 euro.

Caratteristiche Logitech G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED

Sensore: HERO 44K

Risoluzione: fino a 44.000 DPI

Velocità: oltre 678 IPS

Switch: LIGHTFORCE ibridi ottico-meccanici

Polling/connettività: LIGHTSPEED

LIGHTSPEED: fino al 68% più rapido nella risposta rispetto alla generazione precedente

Controlli programmabili: 13

Profili onboard: fino a 5

RGB: LIGHTSYNC

POWERPLAY: compatibile

USB: USB-C

Autonomia: fino a 130 ore senza RGB

Autonomia con RGB: 37-120 ore

Peso G502 X LIGHTSPEED: 102 g

Peso G502 X PLUS: 106 g

Dimensioni: 131,4 x 79,2 x 41,1 mm

Disponibilità e prezzi

La nuova Logitech G PLAY 2026 porta quindi sul mercato una gamma piuttosto articolata, con prodotti che condividono una stessa direzione ma che affrontano esigenze differenti. Anche se già ne abbiamo parlato, per semplificare il tutto facciamo un ulteriore recap sui prezzi.

La famiglia PRO è quella che concentra il maggior numero di novità; il PRO X3 SUPERSTRIKE arriverà il 6 ottobre a 189,99 euro, mentre la PRO X3 LIGHTSPEED è disponibile da oggi sul sito Logitech G e dall’8 ottobre a livello globale, con un prezzo di 279,99 euro; stessa cosa per Logitech PRO X2 RAPID e PRO X CONTROL che costano rispettivamente a 249,99 euro e 69,99 euro.

Sul fronte della serie G3, il G305 X SUPERLIGHT Lilac arriva a 79,99 euro, mentre il G316 X 98% costa 119,99 euro e il G316 X 75% 99,99 euro; tutti e tre sono disponibili da oggi. I G-KEYCAPS rappresentano invece un accessorio più orientato alla personalizzazione e vengono proposti a 29,99 dollari, con una disponibilità iniziale limitata a Stati Uniti, Canada e Giappone. In coda, G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED debuttano sempre oggi a 169,99 euro.

Nel complesso, Logitech G PLAY 2026 non si limita quindi a introdurre nuovi prodotti, ma porta avanti una strategia sempre più concentrata sulla possibilità di intervenire direttamente sul comportamento delle periferiche. HITS sul PRO X3 SUPERSTRIKE, Rapid Trigger e Hall Effect sulla PRO X2 RAPID, insieme alle numerose impostazioni gestibili tramite G HUB, mostrano come la personalizzazione dell’input sia ormai diventata una parte centrale della progettazione delle periferiche gaming di fascia alta.