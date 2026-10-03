La filiale italiana del gruppo cinese cambia pelle e, soprattutto, cambia nome, visto che Omoda & Jaecoo Automotive Italy, la società costituita nel 2024 per accompagnare lo sbarco dei primi due marchi del gruppo nel nostro Paese, da oggi si chiama ufficialmente Chery Italy, una notizia societaria che riflette un’operazione ben più ampia di un semplice ritocco.

Dietro la nuova denominazione c’è infatti una struttura destinata a coordinare cinque marchi differenti anziché i due iniziali, un cambio di scala reso necessario dall’andamento commerciale degli ultimi mesi, dato che dopo aver chiuso il 2025 attorno alle 15.500 immatricolazioni il gruppo ha superato quota 28.000 vetture nei soli primi otto mesi del 2026, numeri che hanno convinto la filiale a riorganizzarsi in vista di una gamma e di una rete di vendita decisamente più articolate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Omoda e Jaecoo restano distinti, ma sotto una regia comune

I due marchi che hanno aperto la strada in Italia non spariscono né si fondono tra loro, perché Omoda continuerà a muoversi sul terreno del design e della tecnologia mentre Jaecoo manterrà un posizionamento più legato ai SUV e a un immaginario di tipo outdoor, con la differenza che adesso a occuparsi di entrambi sarà una struttura unica riconducibile direttamente al gruppo Chery anziché due percorsi paralleli.

L’ampliamento più rilevante riguarda però i marchi che si aggiungono al gruppo, perché nel corso del 2026 hanno debuttato in Italia sia Chery, il marchio principale del gruppo, sia Lepas, con due posizionamenti pensati per non sovrapporsi: il primo punta soprattutto sulle famiglie con una gamma costruita attorno ai SUV elettrificati della famiglia Tiggo, mentre il secondo viene collocato più in alto, con un’offerta orientata a design, tecnologia e fascia premium.

Nel primo trimestre del 2027 toccherà poi a iCaur, marchio dedicato ai SUV e ai fuoristrada elettrificati, completare il quadro e portare a cinque le insegne gestite da Chery Italy, ciascuna con una propria identità e un proprio pubblico di riferimento, nel tentativo evidente di coprire una fetta più ampia di mercato senza concentrare tutta l’offerta sotto un unico nome.

I nomi che guideranno la nuova struttura

Sul fronte organizzativo, Kevin Cheng assume il ruolo di amministratore delegato di Chery Italy, mentre la gestione dei singoli marchi viene divisa tra due figure, con Alfredo Pastore nel ruolo di country director per Omoda, Jaecoo e iCaur e Nicola Marsala a seguire invece Chery e Lepas.

Vale la pena ricordare che Omoda e Jaecoo sono entrambe sottodivisioni di Chery International nate espressamente per i mercati esteri, dato che non vengono commercializzate in Cina ma servono esclusivamente a sostenere la strategia di esportazione del gruppo, e che il debutto italiano di entrambe risale al luglio 2024, quando arrivarono rispettivamente Omoda 5 e Jaecoo 7.

Diversi modelli delle due gamme, del resto, condividono la base tecnica con vetture Chery vendute in patria sotto altro nome, come nel caso del Jaecoo J7 che altro non è se non una versione ribattezzata della Chery Tansuo 06.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il Jaecoo J7 ha ottenuto le valutazioni Euro NCAP nella versione PHEV Exclusive a trazione anteriore, così come il gemello australiano testato da ANCAP, il che vale la pena tenere presente considerando quanto il tema sicurezza ormai pesi sulle scelte d’acquisto nel segmento SUV.

Chery Automobile, fondata nel 1997 e con sede in Cina, resta intanto uno dei gruppi automobilistici cinesi più attivi sul fronte internazionale, tanto da controllare un numero considerevole di marchi tra cui Exeed, Jetour, Soueast e la joint venture paritetica con Jaguar Land Rover avviata nel 2012, oltre naturalmente alle insegne che adesso finiscono sotto il coordinamento della nuova Chery Italy.