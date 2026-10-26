Samsung ha presentato Galaxy Buds4 Pro solo a febbraio 2026, posizionandoli immediatamente come la risposta più concreta agli AirPods Pro di Apple. A pochi mesi dal debutto, gli auricolari in-ear premium del produttore coreano si trovano già a un prezzo diverso da quello di lancio, con una proposta che merita attenzione per chi segue l’andamento del mercato audio true wireless. Vediamo come si comporta questo prodotto e quali sono i dettagli dell’offerta attuale.

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Samsung Galaxy Buds4 Pro, doppio driver e AI per un suono su misura

Il punto di forza di Galaxy Buds4 Pro è il comparto audio, costruito attorno ad altoparlanti a 2 vie con doppi amplificatori per ciascun auricolare. Rispetto alla generazione precedente, il woofer guadagna circa il 20% di area effettiva in più, grazie a una struttura interna ridisegnata che aumenta la superficie di vibrazione. Il risultato è un suono più profondo sui bassi e più nitido sugli alti, supportato dal codec proprietario SSC UHQ che abilita l’audio Hi-Fi a 24 bit/96 kHz sui dispositivi Galaxy compatibili.

Sul fronte della cancellazione del rumore, debutta l’Adaptive ANC 2.0, capace di elaborare in tempo reale le condizioni ambientali invece di affidarsi solo ad algoritmi pre-addestrati come nei Buds4 standard. A supportare chiamate e rilevamento vocale ci sono 6 microfoni totali, affiancati da una rete neurale che isola la voce dal rumore di fondo.

Tra le funzionalità più innovative spicca l’integrazione con diversi agenti AI, tra cui Bixby, Google Gemini e Perplexity, richiamabili tramite comando vocale per gestire impegni o domotica senza estrarre lo smartphone. Non manca la modalità Interprete per traduzioni in tempo reale e i controlli basati sui movimenti della testa.

Dal punto di vista costruttivo, il design in metallo e la certificazione IP57 garantiscono resistenza a polvere e immersione, mentre il peso di soli 5,1 grammi per auricolare favorisce l’uso prolungato. L’autonomia copre fino a 30 ore complessive con custodia, scendendo a 6 ore con ANC attivo sul singolo auricolare.

Prezzo in calo per Galaxy Buds4 Pro, ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Buds4 Pro è fissato a 249€, ma su Amazon la colorazione nera è proposta a 189€, con uno sconto del 24% pari a 60€ di risparmio. Si tratta di una cifra interessante se confrontata con l’andamento recente del prodotto sul mercato italiano, dove altri rivenditori avevano già proposto sconti simili nelle scorse settimane. La disponibilità è immediata tramite Amazon, un canale affidabile per chi vuole assicurarsi gli auricolari senza attese.

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