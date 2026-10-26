Un notebook con NPU dedicata per l’intelligenza artificiale, chip ARM efficiente e display IPS 16:10 che normalmente si aggira sui 549€ sta vivendo uno dei momenti più convenienti dell’anno. Il prezzo è sceso in maniera netta rispetto alla quotazione abituale, toccando quello che sembra essere il minimo storico per questa configurazione. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X X1-26-100 si propone come porta d’ingresso ideale nel mondo dei Copilot+ PC, senza richiedere un investimento importante. Vediamo come questo portatile riesce a conquistare chi cerca un compagno affidabile per studio e lavoro quotidiano.

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Lenovo IdeaPad Slim 3, l’intelligenza artificiale in formato tascabile

Il cuore pulsante di questo notebook è il processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, chip ARM a 8 core con frequenza massima di 3.0GHz e ben 30MB di cache totale. Non si tratta di un semplice processore a basso consumo: è progettato specificamente per gestire carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, grazie a una NPU dedicata che nelle versioni della stessa famiglia raggiunge prestazioni fino a 45 TOPS per i task Copilot+. Questo significa funzionalità AI integrate direttamente in Windows 11, elaborate on-device senza dover appoggiarsi al cloud.

Il display IPS da 15,3 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel adotta il formato 16:10, decisamente più comodo rispetto ai tradizionali 16:9 per chi lavora con documenti, naviga o studia, offrendo maggiore spazio verticale utile.

Le specifiche tecniche principali includono:

Processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 (8 core, fino a 3.0GHz)

(8 core, fino a 3.0GHz) RAM: 8GB LPDDR5X saldata

saldata Storage: SSD 256GB PCIe/NVMe

PCIe/NVMe Display: IPS 15,3″ 1920×1200, formato 16:10

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth

, Bluetooth Sistema operativo: Windows 11 Home (versione ARM)

(versione ARM) Chassis in alluminio anodizzato, peso a partire da 1,55 kg

L’efficienza energetica tipica dei chip ARM garantisce un’ottima autonomia anche in mobilità, mentre il design sottile con scocca in alluminio regala una sensazione di qualità costruttiva superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe a questa fascia di prezzo. Da notare che il caricatore USB-C non è incluso in confezione, in linea con le normative europee sulla riduzione dei rifiuti elettronici.

Prezzo giù, convenienza su: l’offerta del momento

Il prezzo di listino di 799€ scende oggi a soli 549€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 31%. Un taglio di prezzo deciso che rende questo Copilot+ PC una delle opzioni più interessanti per chi cerca un notebook moderno senza spendere una cifra importante. La disponibilità è immediata direttamente sulla piattaforma Amazon.it, ma trattandosi di un’offerta a tempo, conviene muoversi rapidamente prima che torni al prezzo pieno.

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