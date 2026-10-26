Apple Watch SE 3 è arrivato da poche settimane sul mercato e già si fa notare per un’aggiunta che gli utenti aspettavano da tempo: il display always-on. La versione GPS + Cellular con cassa da 44 mm in alluminio mezzanotte porta con sé anche la connettività cellulare indipendente dall’iPhone, una caratteristica che allarga notevolmente le possibilità d’uso di questo smartwatch entry-level. Chi cerca un dispositivo completo, aggiornato nel processore e nel display, senza spendere cifre da top di gamma, troverà in questa configurazione un buon punto di equilibrio. Vediamo come si comporta sul campo e a quali condizioni è disponibile.

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Apple Watch SE 3: il chip S10 cambia le regole del gioco

Il salto generazionale rispetto al modello precedente si misura soprattutto nel cuore del dispositivo. Il processore S10, lo stesso montato su Apple Watch Ultra 3, sostituisce il datato S8 e porta funzionalità prima riservate alla fascia alta: Siri con elaborazione on-device, isolamento vocale per chiamate più chiare e gesture evolute come il doppio tap e lo scatto del polso per gestire notifiche con una sola mano.

Il display Retina always-on OLED con tecnologia LTPO rappresenta la vera novità per la linea SE: risoluzione di 368×448 pixel, densità di 326 ppi e luminosità che tocca i 1000 nit di picco, scendendo fino a 2 nit per la visione notturna. Il vetro Ion-X è inoltre 4 volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, un dettaglio da non sottovalutare nell’uso quotidiano.

Tra le altre caratteristiche tecniche rilevanti:

Memoria interna : 64 GB

: 64 GB Connettività : GPS, Cellulare 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

: GPS, Cellulare 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC Resistenza all’acqua : fino a 50 metri

: fino a 50 metri Ricarica rapida : 15 minuti per 8 ore di autonomia, 80% in 45 minuti

: 15 minuti per 8 ore di autonomia, 80% in 45 minuti Sistema operativo : watchOS 26

: watchOS 26 Sensori: cardiofrequenzimetro, temperatura del polso, altimetro, giroscopio

Sul fronte salute arrivano il rilevamento della temperatura del polso e le stime retrospettive dell’ovulazione, pur mantenendo l’assenza di ECG e saturimetro, funzioni riservate a Series 11 e Ultra 3. La cassa in alluminio riciclato al 100% completa un pacchetto che, per il prezzo richiesto, offre davvero molto.

Sconto e prezzo: l’offerta su amazon

Pochi giorni fa avevamo segnalato il minimo storico della versione senza cellular, ma questa variante GPS + Cellular merita attenzione per la sua completezza. Su Amazon è disponibile a 298€ invece del prezzo di listino di 359€, con uno sconto del 17% che si traduce in un risparmio di 61€.

Si tratta della configurazione più versatile della gamma SE 3, capace di funzionare in autonomia dall’iPhone grazie alla connettività cellulare, ideale anche per chi pratica sport all’aperto o desidera restare raggiungibile senza portare con sé lo smartphone. Un prezzo interessante per un dispositivo che monta hardware aggiornato e funzioni fino a poco tempo fa esclusive dei modelli premium.

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