Polaroid ha annunciato oggi, martedì 20 ottobre, la propria partecipazione a Lucca Comics & Games 2026, l’edizione del sessantesimo anniversario in programma dal 28 ottobre al 1° novembre, dove porterà la collezione Pokémon x Polaroid in edizione limitata.

Oltre ai prodotti da vedere e acquistare, l’azienda ha previsto attività fotografiche, scatti per i visitatori e un concorso dedicato ai cosplayer organizzato con MediaWorld. Vediamo nel dettaglio cosa ci sarà.

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La collezione Pokémon x Polaroid in breve

La linea è stata presentata ad agosto e, stando a quanto dichiarato da Polaroid in quell’occasione, rappresenta la collaborazione più grande nella storia del marchio, nata in concomitanza con il trentesimo anniversario dei Pokémon.

Si tratta di nove prodotti in totale tra fotocamere, pellicole e accessori, pensati sia per i fan più giovani sia per chi segue il franchise da decenni e magari si avvicina per la prima volta alla fotografia istantanea, o ci torna dopo anni. Le fotocamere sono tre:

Polaroid Go Generation 3 Pikachu Edition , la versione gialla della compatta Go

, la versione gialla della compatta Go Polaroid Go Generation 3 Sylveon Edition , ispirata al Pokémon di tipo Folletto

, ispirata al Pokémon di tipo Folletto Polaroid Now Generation 3 Pokémon Edition, con un design che richiama la Poké Ball

A queste si affiancano le pellicole con cornici dedicate, sia nel formato i-Type sia nel più piccolo formato Go, insieme a custodia, album fotografico e tracolla coordinati.

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Lo stand nel Giardino degli Osservanti e gli scatti alla Palestra Bacchettoni

Chi vuole vedere da vicino la collezione dovrà raggiungere lo stand GDO135, allestito nel Giardino degli Osservanti a breve distanza dalla Palestra Pokémon, dove le fotocamere e gli accessori saranno in esposizione e in vendita.

Nello stand i visitatori potranno partecipare ad attività fotografiche e scattare con le pellicole a tema Pokémon, portandosi alla stampa subito dopo; l’idea, nelle intenzioni di Polaroid, è dare una forma fisica ai momenti della fiera, che si tratti di un costume particolarmente riuscito, di un incontro casuale tra i padiglioni o di una foto di gruppo con gli amici.

La collaborazione arriverà anche alla Palestra Bacchettoni, che quest’anno ospita lo spazio ufficiale Pokémon e farà da cornice ai festeggiamenti per i trent’anni del franchise. In quell’area saranno presenti alcuni fotografi armati delle fotocamere Pokémon x Polaroid, che immortaleranno i visitatori nel corso delle giornate della manifestazione.

“Let’s Cosplay” con MediaWorld: cosa si vince

Il terzo fronte riguarda la collaborazione con MediaWorld, che sarà a Lucca con il proprio MediaWorld Celebration Village. Polaroid farà parte di Let’s Cosplay, il contest fotografico rivolto a chi si presenta in costume, che potrà mettersi in posa nell’area dedicata e concorrere per i premi della collezione Pokémon. I premi in palio sono due:

ogni giorno, una Polaroid Go Generation 3 Pikachu Edition

come premio finale, un kit completo con la stessa fotocamera, la custodia Pokémon, la tracolla e le pellicole in edizione limitata

Per chi non potrà essere a Lucca, MediaWorld accompagnerà l’iniziativa con contenuti e attività pubblicati sui propri canali.

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Prezzi e disponibilità della collezione Pokémon x Polaroid

La collezione è in commercio dal 5 ottobre in quantità limitate sul sito di Polaroid, oltre che presso lo stand in fiera. Questi i prezzi comunicati all’annuncio di agosto:

Polaroid Now Generation 3 Pokémon Edition: 139,99 euro

Polaroid Go Generation 3 Pikachu Edition: 99,99 euro

Polaroid Go Generation 3 Sylveon Edition: 99,99 euro

Pellicola Color i-Type Pokémon Edition: 21,99 euro

Pellicola Go Color Pikachu Edition, confezione doppia: 22,99 euro

Pellicola Go Color Sylveon Edition, confezione doppia: 22,99 euro

Custodia Go Pokémon Edition: 24,99 euro

Album fotografico Go Pokémon Edition: 24,99 euro

Tracolla Pokémon Edition, compatibile con entrambe le fotocamere: 14,99 euro

Va ricordato che le fotocamere non includono pellicole, che vanno quindi acquistate a parte.

Trattandosi di un’edizione limitata, resta dunque da capire quanti pezzi saranno disponibili a Lucca e per quanto tempo la collezione resterà acquistabile dopo la fiera.