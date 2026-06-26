Casio ha annunciato oggi il GA-110PKM, un nuovo G-SHOCK realizzato in collaborazione con Pokémon per celebrare i 30 anni del fenomeno globale giapponese. L’orologio sarà disponibile in Italia a partire dal 21 luglio 2026 su casio.com, presso il G-SHOCK Milano Store in Corso Como 9 e presso una rete di rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale.

Non è la prima volta che G-SHOCK strizza l’occhio alla cultura pop con edizioni speciali. Lo scorso ottobre avevamo raccontato del Casio ispirato a Ritorno al Futuro, con il quadrante che riprendeva la targa OUTATIME della DeLorean, e del G-SHOCK Nano DWN-5600 da indossare come un anello. Il GA-110PKM è però qualcosa di diverso visto che stiamo parlando di una collaborazione con uno dei brand di intrattenimento più amati al mondo che arriva direttamente al polso.

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Design: i colori dei giochi originali e Pikachu sulle lancette

Il GA-110PKM si basa sul modello GA-110, noto per la cassa bold e oversize e per il design tridimensionale del quadrante. La palette cromatica è un omaggio diretto ai videogiochi originali Pokémon Rosso, Verde e Blu lanciati a partire dal 1996: lancette, pulsanti, quadrante e lunetta sono realizzati nei tre colori iconici della serie.

I dettagli sono curati con meticolosità, basi pensare al quadrante secondario a ore 9 che rievoca la forma della Poké Ball, mentre le lancette di ore e minuti riprendono la silhouette di Pikachu visto da dietro. Quando le lancette si sovrappongono, come avviene durante l’indicazione dei tempi di immersione, si fondono in una sola per garantire massima leggibilità.

Il cinturino è il vero trionfo dei dettagli: lungo tutto il suo sviluppo sono presenti 30 Pokémon come tributo speciale per l’anniversario. I primi compagni di viaggio delle regioni da Kanto a Paldea, insieme a Pikachu ed Eevee, si alternano sul cinturino, mentre il passante ospita Mew, il Pokémon misterioso che si dice possieda i geni di tutti gli altri. Sul fondello è inciso uno speciale logo Pokémon commemorativo dei 30 anni.

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Funzionalità

Nonostante l’ispirazione giocosa, il GA-110PKM rimane comunque un G-SHOCK a tutti gli effetti. L’orologio è infatti dotato di connettività Bluetooth, Multiband 6 per la sincronizzazione automatica dell’ora tramite segnale radio e Tough Solar per la ricarica tramite luce solare.

Sono presenti tre motori a doppia bobina per la rotazione rapida delle singole lancette nell’indicazione dei tempi di immersione, con le lancette di ore e minuti che si sovrappongono fino a formarne una sola per massima visibilità sott’acqua.

Packaging da collezione e prezzi

Anche la confezione merita una menzione: l’orologio è contenuto all’interno di una Poké Ball, mentre la scatola esterna presenta un design che mette in mostra tutti e 30 i Pokémon del cinturino. È ovviamente pensato tanto per chi vuole indossarlo quanto per chi preferisce tenerlo come oggetto da collezione.

Casio non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale per il mercato italiano, ma considerando il posizionamento delle recenti edizioni speciali G-SHOCK, come i circa 119 euro del modello Ritorno al Futuro, è lecito aspettarsi una fascia di prezzo superiore data la complessità del prodotto e la popolarità globale del brand Pokémon. Insomma, nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.