Grazie al sito web dell’UE relativo all’elenco delle acquisizioni scopriamo i dettagli relativi ad un accordo concluso a giugno tra Apple e Samplab.
Si tratta di una startup svizzera che si descrive come fornitrice di “prodotti musicali per l’era dell’intelligenza artificiale”, a conferma del costante impegno del colosso di Cupertino volto al potenziamento della propria infrastruttura IA.
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Apple ha acquisito una piccola azienda IA
Stando a quanto è possibile apprendere dal sito dell’UE, Apple tramite una sua controllata acquisirà alcune attività di Samplab GmbH, con l’impegno di assumere alcuni dipendenti di questa piccola azienda, specializzata nello sviluppo di strumenti di editing audio.
In seguito all’accordo in questione, il sito Web di Samplab ora reindirizza a quello di Apple e i suoi account sui social media, oltre che il canale YouTube, sembrano essere stati ripuliti dai post e dai video precedenti, nei quali venivano messe in risalto le capacità delle soluzioni IA della startup svizzera per l’editing professionale dei file audio.
Sebbene fino a questo momento il team di Apple non abbia commentato l’acquisizione, tutto sembra suggerire che la tecnologia di Samplab possa finire per essere integrata dal colosso di Cupertino in Logic Pro o GarageBand o che possa essere usata per migliorare le funzionalità di editing audio di Final Cut Pro.
Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più sui progetti di Apple che, consapevole del suo ritardo per quanto riguarda le soluzioni IA, oramai da diversi mesi ha dato una forte accelerata con il chiaro obiettivo di recuperare il prima possibile terreno nei confronti delle principali aziende della concorrenza.
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