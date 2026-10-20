Il mercato dei droni consumer premia chi sa far crescere il prodotto dopo l’acquisto, e Antigravity sembra averlo capito. Con tre nuovi accessori, A1 cambia pelle a seconda di chi lo usa: l’appassionato che vuole farsi seguire mentre corre, il pilota che pretende i joystick, il creator che gira dove la copertura è incerta.

Le novità si chiamano Pack Tracciamento, Pack Radiocomando e Modulo Cellulare 4G, e ognuna risolve un problema diverso. La prima riguarda l’inseguimento dei soggetti, la seconda il controllo del volo, la terza la stabilità del collegamento. Tutte arrivano sul sito ufficiale del marchio.

Antigravity nasce dall’incubazione di Insta360, con il contributo di partner terzi. Il suo marchio di fabbrica è l’uso delle tecnologie a 360° per droni potenti, con un volo immersivo e comandi intuitivi. I tre pacchetti seguono la stessa filosofia e puntano a rendere A1 il drone follow-me a 360° di riferimento.

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Pack Tracciamento: l’inseguimento che non perde pezzi

Il pacchetto che attirerà più attenzione è il Pack Tracciamento. Trasforma A1 in un drone follow-me capace di riprese 8K a 360°, in grado di seguire i soggetti in modo affidabile e di catturare ogni angolazione.

Un normale drone follow-me tiene una camera puntata su chi insegue, e se il soggetto fa qualcosa di inatteso l’inquadratura è già persa. Con A1 la ripresa è sferica, quindi il drone registra tutto ciò che lo circonda. Chi si sta divertendo, sulla bici, sugli sci o durante una gita con i bambini, può smettere di pensare alla camera e concentrarsi sul momento.

La parte più interessante è quella che avviene dopo l’atterraggio. Dalla stessa ripresa si può passare da un soggetto all’altro, creare panoramiche ed effetti cinematografici e scoprire dettagli sfuggiti durante il volo. Per chi produce video è un cambio di approccio: si gira una volta sola e si decide l’inquadratura in montaggio. I tempi si accorciano, e si riducono anche i rischi legati a una scena irripetibile.

Il bundle abbina il tracciamento visivo al sistema GNSS integrato nel telecomando da polso. Il drone può così seguire i soggetti con più precisione e continuità. La combinazione di visione e satellite dovrebbe aiutare nei casi in cui una delle due fonti fatica, per esempio con un soggetto parzialmente nascosto. Il comunicato non lo dettaglia, quindi servirà una prova sul campo.

Debutta anche la funzione drag-to-fly. Con il telecomando ad anello si orienta la direzione di volo e si modifica l’inquadratura con semplici movimenti della mano. È un controllo molto istintivo, pensato per chi non vuole studiare un manuale prima di decollare.

Pack Radiocomando: i joystick tornano protagonisti

Non tutti vogliono gestire un drone con un gesto della mano. Molti piloti, specie quelli che arrivano da altri modelli o dall’FPV, si sentono a casa solo con due stick fisici. Il Pack Radiocomando porta su A1 proprio i comandi classici a doppio joystick, per un’esperienza di volo immersiva a 360° e un controllo preciso in qualsiasi tipo di ripresa.

L’accessorio si rivolge a chi vuole manovre complesse e traiettorie costruite con cura. Con i joystick si dosano accelerazioni, virate e avvicinamenti in modo più fine di quanto permetta un controllo a gesti.

Il pacchetto introduce poi la modalità Fixed View. Allinea la visuale alla direzione del drone e permette di regolare con precisione l’inquadratura della videocamera tramite il Virtual Gimbal. In pratica, chi guarda nel visore ha un riferimento stabile su dove sta andando il drone, mentre l’inquadratura si ritocca senza muovere fisicamente la camera. In un sistema a 360° questo è un vantaggio concreto

C’è però un dettaglio da non trascurare: per volare con questo radiocomando serve comunque il Visore Vision. Chi vuole puntare su questa configurazione deve quindi mettere in conto anche il visore.

Modulo Cellulare 4G: la rete di sicurezza

Chi vola spesso sa che il momento peggiore è quello in cui il video si blocca e il drone è lontano. Il Modulo Cellulare 4G nasce per ridurre questo rischio, perché aggiunge connettività 4G a supporto dell’affidabilità della trasmissione. L’obiettivo dichiarato è aiutare i creator a restare collegati anche in ambienti difficili.

Il modulo non sostituisce la connessione principale. Si affianca a OmniLink 360, il sistema di collegamento di A1, e interviene come backup se il link primario subisce interferenze. Negli ambienti complessi dovrebbe garantire un video più affidabile e una trasmissione più fluida su distanze maggiori. Pensiamo a una zona urbana piena di segnali, a una valle o a un bosco fitto.

Il modulo ha una eSIM integrata, comoda per i viaggi: non serve cercare una SIM locale a ogni spostamento. Antigravity avverte però che servizi, piani dati e disponibilità della rete possono variare da regione a regione. Prima di contarci per un viaggio all’estero, vale la pena controllare cosa è disponibile nel Paese di destinazione.

Disponibilità e cosa manca

I tre accessori sono disponibili da oggi sul sito Antigravity. Ecco i prezzi:

Prodotto Prezzo Per chi ha già un A1 (-20%) Follow Me Bundle (Pack Tracciamento) 719 € – Follow Me Accessory Kit 359 € 289 € Telecomando (Pack Radiocomando) 75 € 60 € Modulo Cellulare 4G 129 € 99 € Supporto 4G per drone 18 € 15 € Supporto 4G per visore 18 € 15 € Protezioni integrali per le eliche 35 € 28 €

Nel complesso, la configurazione più completa richiede un investimento importante. Il sistema resta modulare, però: si può partire dal tracciamento, aggiungere il telecomando e inserire il 4G solo se si vola spesso in zone difficili. Dopo i primi test sul campo si capirà se il rapporto qualità-prezzo regge.