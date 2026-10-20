Pochi smartwatch da running riescono a mettere d’accordo precisione GPS, materiali premium e autonomia reale sul polso. Amazfit Cheetah 2 Pro ci prova con una combinazione che sulla carta sembra inattaccabile: cassa in titanio Grade 5, vetro zaffiro e un sistema di posizionamento satellitare che ha accompagnato Josh Kerr nel suo record mondiale sul miglio. Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto al listino originale, portando questo orologio di fascia alta a un livello di convenienza raramente visto finora. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Amazfit Cheetah 2 Pro: titanio, zaffiro e GPS da record

La cassa da 48mm in titanio Grade 5 pesa appena 45,6 grammi, un dato sorprendente considerando la robustezza garantita dal materiale. Il display AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione 466×466 pixel raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit, protetto da un vetro zaffiro che resiste a graffi e urti quotidiani tipici degli allenamenti all’aperto.

Il vero punto di forza, però, resta il sistema di posizionamento: GPS dual-band con sei costellazioni satellitari, antenna a polarizzazione circolare e tecnologia Point Dead Reckoning per tracciare il percorso con una precisione quasi chirurgica anche nei contesti più ostici, come i centri urbani con grattacieli o i sentieri immersi nel bosco. Lo spazio di archiviazione da 32GB permette di salvare mappe offline, così da non perdere mai l’orientamento durante lunghi allenamenti fuori copertura.

Tra i sensori spiccano il BioTracker 6.0 PPG (5PD + 2LED) per il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio della saturazione d’ossigeno, l’altimetro barometrico e un nuovo sensore di temperatura cutanea che introduce il parametro BioCharge per valutare la readiness quotidiana. Non manca una torcia LED dual-mode con luce bianca e rossa, utile sia per la visibilità sia per le emergenze, insieme a modalità Boost e SOS.

Dal punto di vista smart, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4GHz e NFC per Zepp Pay permettono di collegare fino a otto carte bancarie e pagare direttamente dal polso senza interrompere la corsa nemmeno alla cassa. La batteria da 540mAh garantisce un’autonomia dichiarata fino a 20 giorni, un valore che rende questo smartwatch adatto anche a chi pianifica trasferte o gare multi-giorno senza preoccuparsi della ricarica.

Display AMOLED 1,32″ 466x466px, 3000 nit

Cassa titanio Grade 5, 48mm, 45,6g

GPS dual-band a sei costellazioni + mappe offline 32GB

Sensori salute avanzati con BioCharge

Autonomia fino a 20 giorni

Impermeabilità 5 ATM

Sconto Amazon: il prezzo crolla al minimo

Questa è senza dubbio una delle migliori occasioni per portarsi a casa Amazfit Cheetah 2 Pro: il prezzo scende da 449,90€ a 343,44€, con uno sconto del 24% che rappresenta il minimo storico per questo modello. Un risparmio concreto su uno smartwatch da running di fascia alta che normalmente compete con prezzi ben più elevati rispetto ai rivali del settore.

L’offerta è disponibile su Amazon, con spedizione rapida e il modello Titanio completo di cinturino in silicone da 20mm incluso nella confezione. Vista la frequenza con cui questi prezzi variano, conviene muoversi in fretta prima che la promozione termini.

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