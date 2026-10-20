Avere GPU Blackwell e processore di ultimissima generazione su un notebook gaming non è scontato, specialmente quando il prezzo scende a livelli mai visti prima. Acer Nitro V 15 con Intel Core 9 270H e NVIDIA RTX 5060 rappresenta una delle combinazioni hardware più interessanti del momento nel segmento gaming di fascia media-alta, e proprio ora tocca un prezzo che definire conveniente sarebbe riduttivo. Lo sconto applicato è tra i più aggressivi mai registrati su questa configurazione, un’occasione che chi cerca prestazioni solide senza svenarsi dovrebbe valutare attentamente. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta imperdibile.

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Acer nitro v 15, il gaming che punta su core 9 e rtx 5060

Il cuore pulsante di questo notebook è il nuovissimo Intel Core 9 270H, un processore con 14 core e 20 thread capace di raggiungere una frequenza turbo massima di 5,8 GHz. Rappresenta una delle prime implementazioni Acer della nuova nomenclatura Intel post Core i, e con 24 MB di cache garantisce prestazioni multi-thread solide sia per il gaming che per attività di produttività quotidiana.

Ad affiancarlo troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, scheda grafica della nuovissima famiglia Blackwell dotata di 8 GB di VRAM GDDR7 su bus a 128 bit e 3.328 shader. Il vero punto di forza sta nel supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation, tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per moltiplicare i frame renderizzati e ridurre drasticamente la latenza, elevando sensibilmente la qualità visiva nei titoli più recenti.

La dotazione si completa con:

16 GB di RAM (espandibile fino a 32GB)

(espandibile fino a 32GB) SSD NVMe PCIe Gen4 da 1TB per storage ampio e veloce

per storage ampio e veloce Display IPS Full HD a 165Hz , ideale per il gaming competitivo

, ideale per il gaming competitivo Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

e Bluetooth 5.2 Tastiera retroilluminata con layout italiano QWERTY e tastierino numerico

Software NitroSense per il controllo di temperature e profili prestazionali

Il peso di circa 2.110 grammi non lo rende il più portatile della categoria, ma per un notebook pensato principalmente per il gaming rimane assolutamente nella norma. Windows 11 Home è preinstallato e pronto all’uso.

Sconto record per acer nitro v 15: ecco l’offerta

Il prezzo di listino di 1899€ scende ora a 1192,10€ su Amazon, con uno sconto del 37% che porta il notebook a un minimo storico davvero notevole per questa configurazione specifica. Il risparmio supera i 700€, una cifra che rende questa proposta tra le più vantaggiose mai viste per un Acer Nitro V 15 con queste caratteristiche hardware.

La disponibilità su Amazon è attualmente confermata, ma trattandosi di un’offerta a tempo limitato e di un prodotto molto richiesto, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Chi stava aspettando il momento giusto per acquistare un notebook gaming con RTX 5060 e processore di ultima generazione difficilmente troverà condizioni migliori nel breve periodo.

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