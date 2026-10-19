NordVPN annuncia il lancio di due importanti novità per i dispositivi iOS: si tratta di Protezione SMS, che controlla i messaggi in arrivo, e di HangUp, app per identificare le chiamate in arrivo. Entrambe sono disponibili su Android da qualche mese, e finalmente arrivano sul sistema operativo di casa Apple.

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Arrivano su iOS la Protezione SMS e la nuova app HangUp per filtrare le chiamate

NordVPN lancia la funzione Protezione SMS sui dispositivi iOS: la novità controlla i messaggi in arrivo da mittenti sconosciuti e segnala le truffe ancora prima che gli utenti possano eventualmente compiere passi falsi. Questa funzione fa parte del pacchetto di strumenti Protezione per chiamate e SMS: entrambe le funzionalità sono disponibili in un’unica schermata dell’app NordVPN, quindi gli utenti possono gestire nella stessa sezione la protezione da chiamate fraudolente e SMS dannosi.

“Ogni giorno, le persone ricevono molti messaggi. Avvisi di consegna, notifiche dalla banca, codici di accesso, promemoria. Siccome si assomigliano un po’ tutti, è difficile distinguere i messaggi veri da quelli falsi“, ha dichiarato Domininkas Virbickas, Product Director di NordVPN. “Mettiamo a disposizione un paio d’occhi in più, che ti avvisano quando rilevano qualcosa di strano“.

Come funziona la Protezione SMS? Confronta ogni messaggio proveniente da un mittente sconosciuto con i dati sulla reputazione del numero di telefono, l’analisi degli URL e la categorizzazione dei contenuti. I messaggi sospetti attivano una notifica push che indica il tipo di minaccia (ad esempio phishing) e cosa fare; gli SMS segnalati si possono aprire in una visualizzazione sicura, che impedisce di aprire per sbaglio i link, e una dashboard apposita mostra maggiori dettagli su quanto rilevato e con quale frequenza, senza memorizzare il contenuto degli SMS.

La configurazione viene eseguita durante l’installazione o dalla sezione Prodotti nell’app NordVPN: da quel momento funzionerà in background, con o senza la VPN attiva.

Come accennato, NordVPN propone su iOS anche HangUp, nuova applicazione pensata per filtrare in tempo reale le telefonate in arrivo e mostrare chi sta chiamando prima che l’utente risponda. Le chiamate vengono classificate in specifiche categorie (truffa, telemarketing, sondaggio e così via), così che gli utenti possano capire subito di che si tratta e decidere se farle passare o meno.

Inoltre, gli utenti possono decidere di bloccare automaticamente le truffe e il telemarketing, così da non far nemmeno squillare il proprio iPhone. Un registro delle chiamate dedicato tiene traccia di ciò che è stato bloccato e del motivo, ed è inoltre possibile segnalare i numeri indesiderati per migliorare il sistema di rilevamento a vantaggio di tutti gli utenti.

“Tutti ricevono telefonate ingannevoli, perciò è essere in grado di riconoscerle in anticipo è fondamentale“, ha dichiarato Virbickas. “L’app HangUp è gratuita perché il modo più rapido per ridurre i danni causati da queste chiamate è avvisare preventivamente il maggior numero possibile di persone“.

HangUp è un’app gratuita, senza abbonamenti o periodi di prova, e funziona anche senza l’app NordVPN: basta creare un account gratuito. È possibile scaricarla direttamente dall’App Store seguendo questo link.