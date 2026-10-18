Chi segue da tempo il mercato console sa che PlayStation 5 Edizione Digitale raramente si allontana dal suo prezzo di listino per periodi prolungati. La versione full-digital della console Sony, priva di lettore Blu-ray, rappresenta da sempre la scelta più compatta e leggera per chi acquista i propri giochi esclusivamente tramite PlayStation Store. Con 16GB di RAM GDDR6, SSD da 825GB e supporto al Ray Tracing, questa console continua a essere una delle piattaforme più richieste per il gaming di nona generazione. Su Amazon è ora disponibile a un prezzo che merita attenzione. Vediamo come è composta l’offerta e quali sono le caratteristiche tecniche che la rendono ancora oggi una scelta solida.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Playstation 5 edizione digitale, potenza e velocità senza compromessi

Sotto la scocca compatta di PlayStation 5 Edizione Digitale si trova un hardware che non cede nulla alla versione con lettore disco. Il processore AMD Ryzen “Zen 2” con 8 Cores e 16 Threads lavora a una frequenza variabile fino a 3.5 GHz, mentre la GPU basata su architettura AMD Radeon RDNA 2 raggiunge i 10.3 TFLOPS con frequenza fino a 2.23 GHz, garantendo accelerazione hardware per il Ray Tracing.

La dotazione di 16GB di RAM GDDR6 con banda passante di 448 GB/s lavora in sinergia con l’SSD interno da 825GB, capace di velocità di lettura fino a 5500 MB/s. Questo sistema I/O personalizzato permette agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità di archiviazione a velocità tali da ridurre drasticamente i tempi di caricamento, cambiando il modo stesso in cui i giochi vengono progettati.

Tra le funzionalità più rilevanti:

Supporto video fino a 4K a 120Hz e 8K , con tecnologia VRR via HDMI 2.1

e , con tecnologia VRR via HDMI 2.1 Audio tridimensionale tramite tecnologia Tempest 3D AudioTech

Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1

e Porte USB Type-C e Type-A ad alta velocità (10Gbps)

Retrocompatibilità con la libreria digitale PS4

Il design, con dimensioni di circa H358 x W80 x D216 mm e un peso di 2,6 kg, risulta più compatto rispetto al modello con lettore ottico, pur mantenendo le stesse prestazioni. La confezione include il controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB e il gioco ASTRO’s PLAYROOM pre-installato.

Sconto su playstation 5 digital, i numeri dell’offerta amazon

L’offerta attuale su Amazon porta PlayStation 5 Edizione Digitale – 825GB a 559,55€, rispetto al prezzo di 589€ rilevato recentemente su altri store come Unieuro e Comet. Lo sconto applicato automaticamente al checkout corrisponde a circa il 5%, per un risparmio di quasi 30€ sul prezzo di riferimento.

La promozione risulta particolarmente interessante considerando l’arrivo di titoli attesi come GTA VI, che renderà la console ancora più centrale nelle librerie digitali di molti giocatori. Il prezzo scontato si applica automaticamente in fase di acquisto, senza necessità di codici promozionali.

Per non perdere le prossime occasioni su console, componenti e accessori gaming, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre chi cerca errori di prezzo o sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto può seguire ErroriBomba.