Con l’attesa per GTA VI che cresce di settimana in settimana, molti giocatori stanno già pensando a come prepararsi al meglio per l’uscita, magari aggiungendo un secondo pad per le sessioni multiplayer o semplicemente sostituendo quello consumato dagli anni. DualSense Wireless Controller White, il controller ufficiale di Sony per PlayStation 5, si trova ora su Amazon a un prezzo che si allontana dalla fascia a cui siamo abituati ultimamente. Non parliamo di un crollo clamoroso, ma di un’occasione comunque interessante per chi aspettava il momento giusto per acquistarlo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e i termini dell’offerta.

Acquista Sony PlayStation 5 – DualSense Wireless Controller White su Amazon a 59,99€ invece di 74,99€

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DualSense White, il controller che fa sentire ogni dettaglio

Lanciato insieme alla console nel novembre 2020, DualSense ha ridefinito il modo di percepire il gameplay grazie a due tecnologie distintive. Il feedback aptico sostituisce i classici motori a vibrazione con attuatori dinamici capaci di restituire sensazioni tattili specifiche, dal fango sotto le ruote di un veicolo al rinculo differenziato delle armi. I grilletti adattivi su L2 e R2 aggiungono invece resistenza variabile, utile per simulare la tensione di una corda o la frenata di un’auto da corsa, con alcuni titoli come Returnal che sfruttano anche la mezza pressione per azioni differenziate.

Tra le altre dotazioni rilevanti:

  • Microfono integrato e tasto MUTE dedicato
  • Jack cuffie da 3,5mm e altoparlante per audio ad alta fedeltà
  • Tasto Create per catturare e condividere contenuti di gioco
  • Sensore di movimento con accelerometro e giroscopio
  • Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1.560 mAh via USB Type-C
  • Connessione wireless Bluetooth 5.1 o cablata

Il controller non è compatibile con PS4, ma funziona regolarmente su PC, Mac e tramite l’app PS Remote Play anche su dispositivi Apple, mantenendo feedback aptico e grilletti adattivi attivi nei titoli che li supportano. Il design bicolore bianco/nero resta quello originale più riconosciuto della line-up PS5, apprezzato anche per l’ergonomia pensata per sessioni di gioco prolungate.

Sconto Amazon: 15€ in meno sul pad ufficiale PS5

Il prezzo di listino di DualSense White è di 74,99€, ma su Amazon è attualmente proposto a 59,99€, con uno sconto del 20% che porta il risparmio a 15€. Si tratta di una quotazione più bassa rispetto a quanto visto nelle ultime settimane sul principale store italiano, un buon punto di ingresso per chi vuole un secondo controller originale senza passare per modelli ricondizionati o colorazioni speciali più costose. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione gestita dal circuito Prime per chi ne usufruisce.

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