Con l’attesa per GTA VI che cresce di settimana in settimana, molti giocatori stanno già pensando a come prepararsi al meglio per l’uscita, magari aggiungendo un secondo pad per le sessioni multiplayer o semplicemente sostituendo quello consumato dagli anni. DualSense Wireless Controller White, il controller ufficiale di Sony per PlayStation 5, si trova ora su Amazon a un prezzo che si allontana dalla fascia a cui siamo abituati ultimamente. Non parliamo di un crollo clamoroso, ma di un’occasione comunque interessante per chi aspettava il momento giusto per acquistarlo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e i termini dell’offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

DualSense White, il controller che fa sentire ogni dettaglio

Lanciato insieme alla console nel novembre 2020, DualSense ha ridefinito il modo di percepire il gameplay grazie a due tecnologie distintive. Il feedback aptico sostituisce i classici motori a vibrazione con attuatori dinamici capaci di restituire sensazioni tattili specifiche, dal fango sotto le ruote di un veicolo al rinculo differenziato delle armi. I grilletti adattivi su L2 e R2 aggiungono invece resistenza variabile, utile per simulare la tensione di una corda o la frenata di un’auto da corsa, con alcuni titoli come Returnal che sfruttano anche la mezza pressione per azioni differenziate.

Tra le altre dotazioni rilevanti:

Microfono integrato e tasto MUTE dedicato

Jack cuffie da 3,5mm e altoparlante per audio ad alta fedeltà

Tasto Create per catturare e condividere contenuti di gioco

per catturare e condividere contenuti di gioco Sensore di movimento con accelerometro e giroscopio

Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1.560 mAh via USB Type-C

Connessione wireless Bluetooth 5.1 o cablata

Il controller non è compatibile con PS4, ma funziona regolarmente su PC, Mac e tramite l’app PS Remote Play anche su dispositivi Apple, mantenendo feedback aptico e grilletti adattivi attivi nei titoli che li supportano. Il design bicolore bianco/nero resta quello originale più riconosciuto della line-up PS5, apprezzato anche per l’ergonomia pensata per sessioni di gioco prolungate.

Sconto Amazon: 15€ in meno sul pad ufficiale PS5

Il prezzo di listino di DualSense White è di 74,99€, ma su Amazon è attualmente proposto a 59,99€, con uno sconto del 20% che porta il risparmio a 15€. Si tratta di una quotazione più bassa rispetto a quanto visto nelle ultime settimane sul principale store italiano, un buon punto di ingresso per chi vuole un secondo controller originale senza passare per modelli ricondizionati o colorazioni speciali più costose. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione gestita dal circuito Prime per chi ne usufruisce.

Per non perdervi le prossime occasioni sul mondo gaming e tecnologia, potete iscrivervi al canale PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo o sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto trovate spazio su ErroriBomba.