Appena lanciato a settembre insieme a iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 si è già conquistato la fama di smartwatch più completo mai realizzato da Apple. Display record, autonomia estesa, comunicazioni satellitari native: caratteristiche che normalmente giustificano un prezzo premium. Eppure qualcosa è cambiato, e il prezzo di questa configurazione con cassa in titanio naturale da 49 mm e Cinturino Ocean blu salmastro è letteralmente crollato, toccando un nuovo minimo storico. Analizziamo nel dettaglio cosa rende speciale questo dispositivo e quanto si può risparmiare.

Acquista Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular su Amazon a 680,75€ invece di 909€

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple watch ultra 3: titanio, satelliti e display da record

Il cuore tecnologico di questo smartwatch è il chip Apple S10 abbinato a 64 GB di memoria interna, un hardware che gestisce senza fatica le funzioni più avanzate di watchOS 26, incluso Workout Buddy, l’assistente basato su Apple Intelligence che analizza gli allenamenti in tempo reale.

Il vero protagonista però è il display Retina LTPO3 OLED Always-On da 1,98 pollici, capace di raggiungere 3.000 nit di luminosità di picco, un record assoluto per la gamma Apple Watch. Le cornici più sottili del 24% estendono la superficie attiva a 1.245 mm², garantendo una leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso, ideale per chi pratica golf, ciclismo o trekking in alta quota.

La cassa in titanio riciclato, lavorata tramite stampa 3D, pesa appena 61,6 grammi e racchiude una dotazione sensoristica completa:

Cardiofrequenzimetro di terza generazione

Sensore di ossigenazione del sangue e temperatura corporea

Profondimetro e sensore temperatura acqua

Altimetro sempre attivo e bussola

ECG e notifiche per ipertensione e apnee notturne

La vera novità assoluta è rappresentata dalle comunicazioni satellitari integrate: funzioni come “Dov’è via satellite” e “Messaggi via satellite” permettono di restare rintracciabili anche in zone completamente prive di copertura, una sicurezza fondamentale per chi si avventura in sentieri isolati o pratica sport estremi outdoor.

Il Cinturino Ocean blu salmastro incluso è progettato specificamente per nuoto, snorkeling e immersioni ad alta velocità, mentre l’autonomia raggiunge le 42 ore di uso regolare, estendibili fino a 72 ore in modalità risparmio energetico. La certificazione MIL-STD-810H e la resistenza all’acqua fino a 100 metri completano un quadro di robustezza senza compromessi.

Sconto bomba: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 909€, ma grazie all’offerta disponibile su Amazon è possibile portarlo a casa a 680,75€, con uno sconto del 25% che si traduce in un risparmio concreto di oltre 228€.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello specifico da quando è stato lanciato sul mercato italiano. Un’opportunità da cogliere al volo considerando che le scorte per i modelli Ultra tendono a esaurirsi rapidamente, soprattutto quando il prezzo scende così tanto rispetto al listino.

Acquista Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular su Amazon a 680,75€ invece di 909€

Per non perdere le prossime occasioni di questo tipo conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono segnalate in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, mentre per gli errori di prezzo più clamorosi e gli sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto il riferimento è ErroriBomba.