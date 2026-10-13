Non capita spesso di vedere un marchio storico come Marshall scendere a un prezzo così aggressivo. Le Marshall Major V nella colorazione Marrone, cuffie wireless con un’autonomia monstre di 100 ore, hanno appena toccato il loro prezzo più basso del periodo su Amazon. Chi segue da tempo questo modello sa che il listino si aggira solitamente intorno ai 149€, ma in queste ore il prezzo è sceso in modo deciso, rendendo l’occasione difficile da ignorare per chi cerca uno stile rock senza rinunciare alla sostanza tecnica. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa promozione lampo.

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Marshall Major V, l’icona rock che non si scarica mai

Quinta generazione della storica linea Major, queste cuffie on-ear uniscono il design vintage tipico del brand svedese a una scheda tecnica aggiornata e competitiva. Il corpo è pieghevole e costruito con materiali robusti, pensati per resistere all’uso quotidiano senza il timore di romperle facilmente.

Sul fronte audio troviamo un altoparlante dinamico da 40mm, impedenza di 32 Ohm e una risposta in frequenza che copre l’intero spettro udibile da 20 Hz a 20 kHz. La connettività sfrutta il Bluetooth 5.3, con supporto ai codec SBC e AAC, oltre alla compatibilità LE Audio/LC3 tramite aggiornamento firmware, un bel passo avanti rispetto alla generazione precedente che si fermava al Bluetooth 5.0.

Il vero punto di forza resta però l’autonomia, che sale da 80 a oltre 100 ore di riproduzione wireless. A questo si aggiunge la ricarica rapida (15 minuti per 15 ore di ascolto) e la comoda ricarica wireless integrata, due funzioni che rendono le Major V perfette per chi non vuole pensare troppo spesso al caricabatterie.

Il pulsante M-Button multifunzione permette l’accesso diretto a Spotify Tap oppure, tramite app Marshall, la personalizzazione con equalizzazioni predefinite o l’attivazione dell’assistente vocale. Anche le chiamate beneficiano di un microfono aggiornato, pensato per ridurre il rumore del vento.

Da segnalare l’assenza della cancellazione attiva del rumore (ANC), un compromesso che però viene ampiamente bilanciato dal comfort e dalla straordinaria durata della batteria.

Altoparlante dinamico 40mm, impedenza 32 Ohm

Bluetooth 5.3 con portata di 10 metri

Oltre 100 ore di autonomia wireless

Ricarica rapida e wireless integrata

M-Button personalizzabile con app Marshall

Plastica riciclata nella costruzione

Sconto record per Major V: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Marshall Major V Marrone è di 149€, ma su Amazon è attualmente proposto a 81€, con uno sconto che sfiora il 46%. Un risparmio concreto di 68€ rispetto al prezzo consigliato, che porta queste cuffie a un livello davvero raro per un prodotto di questo calibro. La disponibilità è attiva direttamente sulla pagina del prodotto, ma considerando la storicità dei prezzi su questo modello, si tratta di una finestra promozionale da cogliere senza perdere troppo tempo.

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