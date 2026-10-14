Zeekr porta in Europa la sua nuova ammiraglia: il 9X Ultra AWD è un plug-in hybrid full-size che, grazie a un’architettura da 900 volt, ricarica più in fretta di molte vetture completamente elettriche. Per il marchio cinese è il primo modello ibrido, dopo una gamma costruita finora soltanto su auto a batteria, e per questo in molti continuano a scambiarlo per un’elettrica pura.

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Una batteria da 55,1 kWh che non teme la colonnina

Un ibrido plug-in si accontenta di solito di un pacco batterie ridotto e di ricariche lente, ma qui le cose vanno diversamente. Sotto il pianale ci sono 55,1 kWh, e l’impianto a 900 volt accetta fino a 330 kW dalle colonnine in corrente continua, così la batteria passa dal 10 all’80% in meno di dieci minuti, un tempo che diverse elettriche di riferimento faticano a eguagliare.

L’energia accumulata basta per circa 179 km di marcia a emissioni zero. Quando la batteria si esaurisce entra in scena il turbo a benzina da 2,0 litri, che lavora come generatore e porta l’autonomia complessiva a 737 km nel ciclo WLTP. La batteria è di tipo NMC e il sistema ibrido, battezzato SEA Hybrid, poggia sulla piattaforma SEA-R: è il primo veicolo a utilizzare l’architettura elettronica ZEEA 3.0.

Prestazioni da sportiva, listino da ammiraglia

Il doppio motore elettrico e la trazione integrale mettono insieme 660 kW, vale a dire 885 CV, e 690 lb-ft di coppia (circa 935 Nm). Nonostante i quasi 2.900 kg sulla bilancia, lo scatto da 0 a 100 km/h si chiude in 4,1 secondi e la velocità massima arriva a 240 km/h. Comfort e tenuta di strada sono affidati alle sospensioni pneumatiche adattive a due camere, proposte di serie con un’escursione di 4,3 pollici (circa 11 cm).

Il prezzo dell’unico allestimento disponibile, Ultra AWD, parte da 119.500 euro in Germania e Francia con IVA al 19% inclusa, e sale a 121.000 euro in Belgio e 123.000 nei Paesi Bassi. Le prime consegne sono attese tra dicembre 2026 e marzo 2027. La sfida è diretta ai grandi SUV tedeschi: Mercedes GLS da 102.700 euro, BMW X7 da 106.500 e Audi Q9 da 108.400.

Sei posti e un abitacolo da sala privata

La disposizione dei sedili è 2+2+2, quindi si viaggia in sei. Chi siede dietro può sfruttare lo spazio come una sala cinematografica o come un salotto silenzioso. Il design, esterno e interno, è stato sviluppato al Global Design and R&D Center di Zeekr a Göteborg sotto la direzione di Stefan Sielaff, già responsabile del design in Audi e Bentley. Nell’abitacolo trovano posto un impianto audio che fino a poco tempo fa era esclusiva del marchio Bentley, un bracciolo centrale in legno massiccio con ricarica wireless integrata e pomelli rotanti in cristallo.