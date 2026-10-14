Il momento giusto per aggiornare il proprio smartwatch sembra essere arrivato: Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, nella variante con cassa da 46 mm in alluminio Jet Black e Cinturino Sport nero, si trova oggi su Amazon a un prezzo piuttosto interessante rispetto all’andamento registrato nelle ultime settimane. Il modello di punta della gamma 2025 di Apple unisce un display più luminoso, una suite completa di sensori per il monitoraggio della salute e la connettività cellulare indipendente dall’iPhone. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo dispositivo e i termini dell’offerta attuale.

Acquista Apple Watch Series 11 GPS + Cellular su Amazon a 529€ invece di 609€

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Apple watch series 11: display più luminoso, chip s10 e salute al centro

Apple Watch Series 11 monta un display OLED Retina always-on da 1,81 pollici con risoluzione 416 x 496 pixel e una luminosità fino a 2000 nit, doppia rispetto allo standard offerto dalla versione SE. Il vetro Ion-X garantisce, secondo Apple, una resistenza ai graffi due volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, un dettaglio non trascurabile per chi utilizza lo smartwatch quotidianamente anche durante l’attività sportiva.

Il cuore del dispositivo è il chip S10, abbinato a watchOS 11, che garantisce fluidità nell’uso quotidiano e nella gestione delle numerose funzioni salute. Tra queste spiccano:

Monitoraggio della qualità del sonno e accesso ai dati tramite l’app Parametri Vitali

Notifiche per frequenza cardiaca anomala e ipertensione

App ECG e misurazione del livello di ossigeno nel sangue

Profondimetro fino a 6 metri e sensore di temperatura dell’acqua

Rilevamento cadute e incidenti stradali con chiamata automatica ai soccorsi

La resistenza all’acqua fino a 50 metri (ISO 22810:2010) e la certificazione IP6X contro la polvere rendono il dispositivo adatto a un uso sportivo quotidiano. La versione GPS + Cellular aggiunge connettività 5G, Wi-Fi e Bluetooth 5.3, permettendo di ricevere chiamate e messaggi anche senza iPhone nelle vicinanze, funzione particolarmente apprezzata da chi si allena senza portare lo smartphone con sé. L’autonomia dichiarata raggiunge le 38 ore, con supporto alla ricarica rapida.

Apple watch series 11: lo sconto su amazon

La configurazione Cellular 46 mm Jet Black con Cinturino Sport S/M è proposta da Amazon a 529€, rispetto al prezzo precedente di 609€, con uno sconto del 13% che corrisponde a un risparmio di 80€. Si tratta di una cifra competitiva se si considera che presso rivenditori ufficiali come Euronics o rStore lo stesso modello viene proposto generalmente intorno ai 609€. L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina prodotto Amazon, con le consuete garanzie di spedizione e assistenza del marketplace.

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