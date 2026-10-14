Xiaomi ha presentato in Cina il Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max, robot aspirapolvere e lavapavimenti disponibile in due configurazioni: una con serbatoio dell’acqua e una versione slim con alimentazione e scarico diretto. È il successore del 6 Max, lanciato l’anno scorso, e al debutto costa meno del modello che sostituisce.

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Prezzi e versioni

La versione con serbatoio parte da 4.999 yuan, circa 694 euro. La slim con idraulica integrata arriva invece a 5.299 yuan, circa 736 euro. Applicando coupon e sussidi statali le cifre scendono rispettivamente a 4.498,96 yuan (circa 624 euro) e 4.769,01 yuan (circa 662 euro).

Il confronto con il passato è netto, perché il 6 Max era esordito a 6.599 yuan nella variante a serbatoio e a 6.999 yuan in quella con alimentazione e scarico dell’acqua: il nuovo arrivato si colloca così circa 1.600-1.700 yuan sotto i prezzi ufficiali del predecessore. A chi ordina in prevendita viene riconosciuto un bundle di accessori dal valore di 448 yuan, mentre chi pubblica una recensione riceve un rimborso di 20 Jing Dou.

Più aspirazione e più riconoscimento

Sul fronte delle prestazioni il salto è evidente. La pressione negativa massima tocca i 45.000 Pa, contro i 35.000 Pa del 6 Max. Il robot spruzza acqua riscaldata a 50 °C e la attiva da solo quando riconosce una cucina o un bagno, con un tasso di igienizzazione del pavimento dichiarato al 99,99%.

La capacità di lettura dell’ambiente cresce ancora: il 7 Max identifica oltre 320 oggetti e tipi di sporco e adatta il metodo di pulizia alla tipologia di disordine; secondo Xiaomi si impiglia inoltre meno facilmente nei cavi. Il modello precedente si fermava a 280 tipi di oggetti e 47 di sporco, ma i due conteggi seguono criteri diversi e non coincidono esattamente.

Cosa resta identico e cosa cambia

Alcune soluzioni tecniche vengono confermate. Restano i tre bracci robotici per spazzare e lavare lungo pareti, angoli e basi dei mobili, con un braccio dedicato che raggiunge i bordi di tavoli e sedie dove il rullo principale non arriva. Anche la capacità di superare ostacoli resta di 6 cm, la stessa del 6 Max, quindi scale e soglie si affrontano allo stesso modo.

Cambia invece la sagoma, più sottile, insieme al radar 3D a schiera integrato, che permette di infilarsi sotto letti e armadi. Xiaomi non ha comunicato l’altezza minima di accesso, mentre il 6 Max poteva entrare in spazi alti appena 9,3 cm. Come prima, il robot lava e raschia contemporaneamente e raccoglie l’acqua sporca mentre procede, così il panno resta pulito.

Per ora l’azienda ha annunciato solo prezzi e prevendita per il mercato cinese, senza indicazioni su una distribuzione globale.