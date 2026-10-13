Un caricabatterie che invece di limitarsi a erogare corrente decide di mostrare emozioni quando viene collegato alla presa è qualcosa che si vede raramente sul mercato della tecnologia. UGREEN Uno fa esattamente questo: unisce una potenza di 100W a un display TFT che anima espressioni buffe in base allo stato di ricarica, il tutto racchiuso in una scocca a forma di piccolo robot. Al di là dell’aspetto ludico, le specifiche tecniche raccontano un prodotto pensato per chi deve ricaricare più dispositivi contemporaneamente senza rinunciare a velocità ed efficienza. Vediamo come si comporta nel dettaglio e quali sono le condizioni per acquistarlo.

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UGREEN Uno: un robot da 100W con il GaN nel cuore

Dietro il design simpatico si nasconde una tecnologia GaN di ultima generazione, che permette di ottenere prestazioni elevate mantenendo dimensioni compatte (6,8 x 6,8 x 3,2 cm) e una buona gestione del calore. La potenza massima di 100W viene distribuita su 4 porte totali: tre USB-C e una USB-A, così da poter alimentare contemporaneamente più dispositivi senza dover moltiplicare gli alimentatori da tavolo.

I numeri parlano chiaro quando si parla di velocità di ricarica. Collegando un MacBook Pro 16″ tramite singola porta USB-C, il caricatore porta la batteria dallo 0 al 43% in appena 30 minuti. Discorso simile per smartphone di fascia alta: un iPhone 16 Pro raggiunge il 60% di carica nello stesso lasso di tempo, dimostrando come la tecnologia GaN riesca a convogliare potenza in modo efficiente anche su dispositivi mobili.

La compatibilità con i protocolli di ricarica rapida è piuttosto ampia: PD 3.0/2.0, Galaxy PPS 45W/25W, QC 4+/4.0/3.0 e SCP permettono di sfruttare il dispositivo con smartphone Samsung, iPhone, dispositivi Android generici e molti notebook, inclusa la serie Dell XPS (seppur con un tetto di 65W per limitazioni del computer stesso).

Sul fronte sicurezza, UGREEN Uno integra 8 livelli di protezione, tra cui controllo su sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e sovratemperatura, grazie a chip PWM e rettifica sincrona. La scocca, realizzata in policarbonato con certificazione antincendio UL94-V0, aggiunge un ulteriore strato di affidabilità a un prodotto che, va detto, non include il cavo in confezione: per sfruttare la piena potenza di 100W su singola porta serve infatti un cavo USB-C certificato E-Marked da 5A, da acquistare separatamente.

Chi utilizza dispositivi con tecnologie di ricarica proprietarie come OnePlus WARP, OPPO VOOC o Xiaomi Super Charge dovrà invece sapere che questi protocolli non sono supportati, pur beneficiando comunque della potenza standard erogata dal caricatore.

Prezzo e dove trovarlo in offerta

UGREEN Uno Caricatore USB-C 100W GaN è disponibile su Amazon al prezzo di 48,99€, rispetto al listino di 69,99€. Lo sconto applicato è del 30%, per un risparmio di circa 21€. La vendita è gestita da UGREEN GROUP LIMITED UK, mentre la spedizione è curata direttamente da Amazon, garantendo tempi di consegna rapidi e assistenza standard del marketplace.

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