FRITZ! avvia la distribuzione di FRITZ!OS 8.50, un aggiornamento importante che punta a migliorare sicurezza, stabilità e gestione della rete domestica. Il rollout parte dal FRITZ!Box 7690 e proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo gli altri modelli compatibili di FRITZ!Box e FRITZ!Repeater.

Tra le novità principali troviamo un nuovo sistema di filtraggio DNS, strumenti di diagnostica più completi tramite MyFRITZ!App e una gestione più intelligente del traffico di rete, con priorità automatica per applicazioni come videoconferenze e giochi online.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

FRITZ!OS 8.50 migliora sicurezza e gestione della connessione

Una delle novità più interessanti del nuovo aggiornamento è il filtro DNS, che permette di bloccare l’accesso a determinati domini da parte dei dispositivi collegati alla rete domestica. Utilizzando elenchi di filtri compatibili, gli utenti possono limitare anche l’accesso a pubblicità, tracker, malware e pagine di phishing. La funzione debutta sul FRITZ!Box 7690 e sarà estesa gradualmente ad altri modelli selezionati.

FRITZ!OS 8.50 introduce inoltre una prioritizzazione automatica delle applicazioni in tempo reale. Il router può riconoscere attività come gaming online e videoconferenze, assegnando loro una priorità per contribuire a mantenere più stabile la connessione anche quando la rete è utilizzata contemporaneamente da più dispositivi. La disponibilità di questa funzione sarà estesa nelle prossime settimane su modelli selezionati.

Novità anche per FRITZ! Failsafe, il sistema pensato per mantenere attiva la connessione in caso di problemi sulla linea principale. Con FRITZ!OS 8.50, la funzione arriva anche sui FRITZ!Box 4G e 5G compatibili, che potranno utilizzare una connessione fissa tramite LAN come collegamento principale e passare alla rete mobile in caso di interruzione.

MyFRITZ!App introduce Smart Check, più informazioni sullo stato della rete

Con il nuovo Smart Check, la MyFRITZ!App permette di controllare più facilmente lo stato del FRITZ!Box direttamente dalla schermata iniziale. La funzione raccoglie informazioni su connessione Internet, telefonia, WiFi, LAN, USB, smart home e sicurezza, accompagnandole con avvisi e suggerimenti per risolvere eventuali problemi. Tra gli esempi indicati da FRITZ! ci sono l’assenza di una connessione Mesh con un repeater e le indicazioni per limitare le chiamate indesiderate verso numeri a pagamento.

FRITZ!OS 8.50 interviene anche sull’esperienza d’uso del FRITZ!Fon, introducendo una nuova modalità semplificata che riduce i menu alle funzioni essenziali e consente di configurare tasti di selezione rapida. È prevista anche una funzione SOS, con la possibilità di memorizzare fino a quattro contatti da chiamare automaticamente in sequenza in caso di necessità.

Smart home: nuove automazioni e supporto Matter

L’aggiornamento 8.50 amplia anche le possibilità di automazione della casa connessa. Le prese FRITZ!Smart Energy 200 e 210, insieme al modello FRITZ!Smart Energy 201 in arrivo, potranno spegnersi automaticamente quando viene superata una soglia di corrente per un intervallo di tempo prestabilito.

Le routine preconfigurate, come quelle dedicate all’uscita di casa, al rientro o alle vacanze, potranno inoltre sfruttare le zone geografiche configurate nell’app FRITZ!App Smart Home; in futuro sarà possibile combinare più condizioni, per esempio attivando una routine soltanto quando tutti gli abitanti hanno lasciato l’abitazione.

Tra le novità spicca infine il supporto Matter Bridge per FRITZ!Box 5690 Pro. La funzione consente di integrare i dispositivi FRITZ! Smart Home compatibili e quelli di altri produttori già registrati sul router negli ecosistemi Matter di Apple Home, Google Home e Amazon Alexa, con la possibilità di gestirli anche tramite comandi vocali.

Il rollout di FRITZ!OS 8.50 è già iniziato dal FRITZ!Box 7690 e continuerà progressivamente sui modelli compatibili. Chi ha attivato gli aggiornamenti automatici riceverà il nuovo firmware senza interventi manuali; in alternativa, è possibile controllarne la disponibilità dall’interfaccia del router, accedendo a fritz.box e selezionando l’opzione per avviare l’aggiornamento.