Xiaomi ha sfruttato l’evento di lancio della serie Xiaomi 18 in Cina per rinnovare la sua proposta wearable con un modello che difficilmente passerà inosservato: la Watch S5 Transparent Edition, uno smartwatch con cassa trasparente prodotto in appena 5.000 esemplari.

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Una cassa trasparente da 47 mm per la serie Watch S5

Nel corso della presentazione, l’azienda cinese ha sostituito il Watch S4 da 41 mm con un successore diretto e ha colmato un vuoto nella gamma Watch S5, aggiungendo una dimensione che finora mancava. La Watch S5 Transparent Edition ha una cassa da 47 mm, che si affianca alla versione da 46 mm dell’originale Watch S5.

L’elemento distintivo resta il design: la scocca trasparente lascia intravedere la meccanica interna e viene bilanciata da una cornice in acciaio inossidabile, che crea un contrasto piuttosto netto con il resto della struttura. La scelta non è solo estetica, perché il nuovo modello integra la tecnologia Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, pensata per massimizzare la resistenza ai graffi e proteggere il vetro nell’uso quotidiano.

Chi segue da tempo il mercato degli smartwatch sa che le edizioni speciali con materiali particolari sono spesso operazioni di nicchia, ma qui Xiaomi sembra aver voluto spingere sull’effetto scenico più che sulla diffusione capillare: la combinazione tra trasparenza, acciaio e dimensioni generose conferisce al dispositivo un carattere diverso rispetto alle colorazioni più sobrie della gamma standard.

Prezzi e disponibilità: 5.000 pezzi e mercato cinese

La produzione è stata limitata a 5.000 unità, un numero che rende poco probabile una commercializzazione fuori dalla Cina. Il prezzo di listino è fissato a CNY 2.499, circa 372 dollari al cambio attuale. Come termine di paragone, l’originale Watch S5 partiva da CNY 1.099 (circa 163 dollari) in Cina, per salire a CNY 1.299 (circa 193 dollari) nelle versioni Forged Carbon e Midnight Blue.

Il divario è quindi consistente: l’edizione trasparente si posiziona come un oggetto da collezione più che come un prodotto di massa. Non risultano prezzi in euro per il mercato italiano, coerentemente con una distribuzione che appare confinata al territorio cinese. Per chi fosse interessato ai dettagli tecnici completi e alle specifiche ufficiali, il riferimento resta il sito di Xiaomi.

Cosa cambia per il Watch S5 standard in Italia

Chi guarda al modello “normale” può contare su un listino nostrano piuttosto lineare: in Italia il Watch S5 parte da 179,90 euro nelle versioni Black e Silver, mentre le colorazioni Jungle Green e Ceramic Blue vengono proposte a 199,90 euro. Chi fosse indeciso su quale modello scegliere può consultare la nostra guida su come scegliere uno smartwatch.

Il salto generazionale più rilevante riguarda la batteria da 815 mAh, che segna un incremento del 68% rispetto al Watch S4 e consente un’autonomia dichiarata fino a 21 giorni con utilizzo leggero, un dato che per chi usa lo smartwatch soprattutto per notifiche, sonno e attività fisica cambia parecchio l’esperienza quotidiana e riduce la necessità di portarsi dietro il caricatore anche per brevi viaggi.

Va segnalato però un compromesso: nella versione italiana i pagamenti contactless via NFC non sono supportati, una funzione che era invece disponibile sulla generazione precedente. È un’assenza che pesa soprattutto per chi era abituato a pagare direttamente dal polso e che costringe a valutare bene le proprie priorità prima dell’acquisto. Se la batteria più capiente convince, ma il contactless resta irrinunciabile, la scelta diventa meno scontata di quanto il semplice confronto tra schede tecniche potrebbe suggerire. Per approfondire l’intero ecosistema dei dispositivi indossabili, sono disponibili anche le nostre guide agli acquisti wearable.