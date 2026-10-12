Si chiamerà HomeView il primo hub per la casa intelligente di Apple. Il debutto è fissato per domani, martedì 13 ottobre, all’evento “Welcome home” in programma nel quartiere Tribeca di New York. Stando alle anticipazioni, il dispositivo farà da centrale di comando vocale dell’ecosistema domestico dell’azienda e arriverà sul mercato a metà novembre.

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Un display da guardare, non un tablet

La parte “View” del nome chiarisce di cosa si tratta: uno schermo da guardare e da comandare soprattutto con la voce e con Siri, non un’esperienza da tablet come avrebbe suggerito un nome tipo “HomePad”. Il design, si racconta, si rifà all’iMac G4, quello soprannominato “lamp computer”: un display quadrato da circa 15 centimetri (6 pollici) sospeso sopra una base che ospita altoparlanti, microfoni e una fotocamera FaceTime frontale.

Le versioni previste sono due. Quella da appoggio, con base in metallo, sarà proposta in grigio siderale, argento, starlight e rosa; la variante da montare a parete avrà una base piatta e quadrata e si potrà scegliere solo in grigio siderale o argento. A bordo dovrebbe esserci un chip A18, lo stesso della famiglia più recente di iPhone, scelta che lascia intendere la volontà di far girare sul dispositivo carichi di lavoro di intelligenza artificiale elaborati in locale.

homeOS e le app che non troverete

Il software è una novità a sé. L’hub dovrebbe girare su una piattaforma dedicata chiamata homeOS, senza accesso all’App Store: solo una selezione limitata di applicazioni firmate Apple. Per tutto il resto l’idea è affidarsi agli accessori di terze parti, che si collegano tramite Siri e l’app Casa, con la possibilità di proiettare sul display i widget delle app installate sull’iPhone. Il riconoscimento vocale o facciale dovrebbe identificare chi sta usando il dispositivo, con una verifica secondaria sull’iPhone a protezione dei dati personali. La resa audio, infine, promette di essere superiore a quella del rinnovato HomePod mini.

Le date e il resto della lineup

Insieme a HomeView, all’evento sono attesi un HomePod mini aggiornato con chip S10 e nuovi colori (verde, rosa, blu, nero e bianco) e un nuovo Apple TV con chip A19 e un telecomando leggermente ridisegnato. Questi due prodotti dovrebbero essere già disponibili nei negozi Apple dal 30 ottobre, mentre per l’hub bisognerà aspettare qualche settimana in più. Il HomePod mini 2 adotterà Siri AI, per interazioni più naturali e risposte a vivavoce basate sui dati con cui è addestrata e sulle informazioni personali di chi lo utilizza.

Sul fronte degli accessori, Apple ha lavorato con LG a campanelli, termostati e telecamere di sicurezza per esterni, mentre con Schneider Electric ha collaborato per il mercato europeo. Tutti questi prodotti di terze parti arriveranno sotto l’insegna “Apple Home Collection” e, secondo le previsioni, saranno spediti non prima della fine dell’anno. È allo studio anche il supporto per configurazioni audio surround con più HomePod, un’estensione delle configurazioni stereo oggi possibili tramite Apple TV.