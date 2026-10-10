Un notebook con display OLED, processore AMD Ryzen AI 7 445 e una NPU da 50 TOPS capace di gestire carichi di intelligenza artificiale in locale, al prezzo di un ultraportatile di fascia media. ASUS Zenbook 14 UM3406GA tocca in queste ore il suo minimo storico su Amazon, con una discesa di prezzo importante che difficilmente si vedrà replicata a breve. La configurazione in promozione monta 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe, abbinati a una scocca in alluminio che pesa poco più di un chilo. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo Copilot+ PC e perché conviene approfittarne ora.

Acquista ASUS Zenbook 14 UM3406GA su Amazon a 999,00€ invece di 1.399,00€

Segui TuttoTech.net su Google Discover

ASUS Zenbook 14 UM3406GA: OLED, NPU e potenza AMD in un corpo da 1,2 kg

Il punto di forza di Zenbook 14 UM3406GA resta il display: un pannello OLED da 14 pollici con rapporto 16:10, risoluzione 2K WUXGA (1920 x 1200 pixel), touch e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. La copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 lo rende adatto anche a un uso creativo leggero, come editing fotografico e video, grazie a neri profondi e contrasto tipico della tecnologia OLED. Il refresh rate è limitato a 60Hz e la luminosità SDR resta sotto i 400 nit, ma la qualità d’immagine complessiva rimane ai vertici della categoria.

Sotto la scocca lavora il nuovo AMD Ryzen AI 7 445, parte della piattaforma Gorgon Point 2026: 6 core, 12 thread, frequenza boost fino a 4.6GHz e 14MB di cache. La GPU integrata Radeon 840M garantisce efficienza energetica senza rinunciare a prestazioni sufficienti per gaming in Full HD e task grafici. L’elemento davvero distintivo è però la NPU integrata, capace di raggiungere 50 TOPS, che abilita funzionalità Copilot+ per elaborazione del linguaggio, riconoscimento immagini e AI generativa direttamente sul dispositivo, senza appoggiarsi al cloud.

La configurazione in offerta include:

16GB di RAM LPDDR5X (saldata, non espandibile)

512GB di SSD NVMe PCIe 4.0 su slot M.2 2280

Connettività completa con USB4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A e HDMI 2.1

Wireless 6E con Bluetooth 5.4

Batteria da 75Wh con alimentatore Type-C da 68W

Fotocamera FHD con IR per Windows Hello e lettore di impronte digitali

Il peso contenuto, circa 1,2 kg, e lo spessore di soli 14,9 mm lo rendono un compagno ideale per chi lavora in mobilità, studenti universitari compresi.

Zenbook 14 in sconto: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di ASUS Zenbook 14 UM3406GA è di 1.399,00€, ma su Amazon è disponibile ora a 999,00€, con uno sconto del 29% che corrisponde a un risparmio di 400€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, venduta e spedita direttamente da Amazon. La disponibilità a questa cifra è limitata nel tempo, quindi conviene valutare l’acquisto senza perdere troppo tempo.

Acquista ASUS Zenbook 14 UM3406GA su Amazon a 999,00€ invece di 1.399,00€

Per non perdere altre occasioni come questa, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono segnalate in tempo reale le migliori offerte tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo ed sconti straordinari su qualsiasi categoria di prodotto.