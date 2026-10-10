All’inizio di questo mese Amazon ha rinnovato la gamma Kindle lanciando diversi nuovi modelli, con i quali l’azienda ha introdotto alcune importanti modifiche.

Amazon, infatti, ha ripensato il design, la struttura dei display e i materiali dei suoi nuovi eReader, puntando su dispositivi più sottili e leggeri.

Stando alle segnalazioni di alcuni tra i primi utenti che hanno acquistato la nuova generazione di Amazon Kindle, ci sarebbero dei modelli che presentano dei difetti nel display.

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Amazon Kindle 2026 e i problemi del display

Su Reddit sono stati segnalati dei problemi alla retroilluminazione del display di Amazon Kindle 2026, particolarmente evidenti durante la lettura in modalità scura.

In pratica, gli utenti interessati che hanno riscontrato il problema in questione notano ombre o linee di luce lungo i bordi della cornice. Nella seguente foto a confronto un modello di precedente generazione (a sinistra) e uno nuovo (a destra):

Il colosso statunitense, attraverso un portavoce, ha fornito una dichiarazione ufficiale al riguardo, confermando che effettivamente il “fenomeno” lamentato da alcuni utenti è reale.

È vero che quando un dispositivo è in modalità scura con la luminosità al massimo in un ambiente buio, i clienti potrebbero notare un alone luminoso attorno ai bordi del libro. Tuttavia, questo effetto era previsto per ottenere una cornice colorata e si manifesta solo in determinate condizioni, come ad esempio in modalità scura con luminosità elevata. Se i clienti desiderano attenuare questo alone, consigliamo di provare a impostare una luminosità inferiore in modalità scura.

A quanto pare, questa particolare caratteristica riguarda solo il modello Amazon Kindle 2026 standard mentre non sarebbe stata riscontrata sui Kindle Colorsoft e Paperwhite.