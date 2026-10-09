Miele annuncia l’arrivo in Italia dei suoi nuovi frigo-congelatori, dotati delle soluzioni FrenchDoor e pensati per integrarsi negli spazi della casa con stile. Vengono proposti nella versione da posizionamento libero e nel modello MasterCool III da incasso, con diverse opzioni tra cui scegliere per scovare quella che rispecchia maggiormente le esigenze.

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Miele annuncia il lancio dei nuovi frigoriferi con soluzione FrenchDoor

I nuovi frigo-congelatori Miele sono studiati per integrarsi con un tratto distintivo nei diversi stili dell’ambiente domestico, e promettono di unire eleganza e performance.

Il modello da posizionamento libero (KFFD 6867) propone il sistema di freschezza PerfectFresh, che mantiene un’elevata umidità dell’aria per creare le condizioni di conservazione ottimali per frutta e verdura, preservando così il loro contenuto di umidità e mantenendole fresche più a lungo. Questa tecnologia prevede un nebulizzatore che bagna leggermente il contenuto dei cassetti e può limitare la perdita di umidità degli alimenti, e offre una zona di temperatura regolata in automatico fra 0 e +3 °C.

Per evitare che gli utenti sentano spiacevoli odori che potrebbero generarsi per la commistione di cibi o per la non corretta conservazione degli stessi, Miele ha integrato il filtro Longlife AirClean System, posizionato nel flusso d’aria dell’apparecchio e che contribuisce a ridurre gli odori e il loro trasferimento grazie a un filtro a carboni attivi che può essere facilmente riattivato nel forno.

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Inoltre, lo stesso modello offre la possibilità di ottenere acqua refrigerata premendo un pulsante: questa funzione è custodita all’interno del frigorifero, e viene affiancata dal cassetto IceMaker per il ghiaccio, che funziona con alimentazione dell’acqua allacciata alla rete idrica ed è dotato di paletta prendighiaccio. Restando sul ghiaccio, la novità Miele è ovviamente No Frost, così da limitarne lo sviluppo indesiderato all’interno.

Chi preferisce un modello da incasso può volgere lo sguardo al nuovo arrivato della gamma Mastercool, giunta alla terza generazione. Caratteristica di questa gamma è l’interno con pareti in acciaio inox spazzolato, che oltre all’impatto estetico favoriscono anche una maggiore igiene. I cassetti della gamma MasterCool di Miele creano un clima studiato per la conservazione degli alimenti, grazie anche al sistema di freschezza dedicato: MasterFresh Pro consente infatti di ottimizzare l’umidità e la temperatura di raffreddamento.

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Il nuovo modello (KFMC 3844 FD) è dotato del già citato Longlife AirClean System per aiutare a ridurre gli odori nell’apparecchio, e delle telecamere FoodView: sono quattro e permettono di vedere il contenuto direttamente dall’app Miele. Dispone inoltre del sistema di illuminazione BrilliantLight Pro, con strisce LED che offrono una luce uniforme che valorizza il design, e della tecnologia Push2open, che consente di aprire la parte frigo o la parte congelatore con una semplice pressione. I ripiani sono in vetro a tenuta stagna, e non manca il dispenser di ghiaccio, integrato all’interno del vano frigorifero per non alterare le linee estetiche.

I nuovi frigoriferi KFFD 6867 da libera installazione e KFMC 3844 FD da incasso di Miele vengono proposti sul sito ufficiale italiano al prezzo consigliato di rispettivamente 6999 euro e 15.969 euro.