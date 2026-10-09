Spendere meno di 20€ per auricolari con driver da 12,4mm, autonomia fino a 48 ore e persino la traduzione AI integrata sembra quasi impossibile. Eppure OPPO Enco Buds3 riesce a mettere sul piatto tutto questo, e proprio in questi giorni il prezzo è crollato al minimo storico assoluto per il prodotto, ben al di sotto di qualsiasi altra promozione vista finora su Amazon, MediaWorld o Unieuro. Un’occasione che chi cerca un paio di auricolari economici ma completi difficilmente può lasciarsi sfuggire. Vediamo nel dettaglio cosa offrono questi auricolari e quanto conviene davvero l’offerta attuale.

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OPPO Enco Buds3, driver generoso e batteria da record

Il punto di forza principale di OPPO Enco Buds3 è senza dubbio il driver dinamico da 12,4mm, una dimensione decisamente generosa per prodotti entry-level. Il risultato si sente soprattutto sui bassi, più profondi e corposi rispetto alla media della categoria, con una sensibilità di 123 ± 2,0dB@1KHz e una risposta in frequenza che copre l’intero spettro udibile.

Il design semi in-ear ergonomico garantisce comfort prolungato senza gommini in silicone, mentre la certificazione IP55 protegge gli auricolari da polvere e sudore, ideali per l’uso in palestra (occhio però: la custodia di ricarica non è certificata).

Sul fronte autonomia, gli Enco Buds3 brillano con 9,5 ore di ascolto continuo per singola carica, che arrivano fino a 48 ore complessive grazie alla custodia. La ricarica rapida permette inoltre di ottenere 3 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica, una funzione utile per le emergenze quotidiane.

Tra le funzionalità più sorprendenti per questa fascia di prezzo spicca l’AI Translation, che permette di tradurre conversazioni in tempo reale quando collegati a smartphone OPPO o OnePlus con ColorOS 15.0.1 o successivo. Non manca una modalità Gaming dedicata con latenza ultra-bassa fino a 47ms, perfetta per chi gioca su mobile. Il tutto supportato da Bluetooth 5.4 con connessione dual-device, per passare fluidamente tra smartphone e tablet.

Tra le funzioni smart aggiuntive, i controlli touch permettono di scattare foto con doppio tocco e attivare Google AI Assistant istantaneamente.

Prezzo stracciato per OPPO Enco Buds3: occasione da cogliere al volo

Il prezzo di listino di OPPO Enco Buds3 è di 39,90€, ma su Amazon.it il prodotto è sceso drasticamente, toccando il suo minimo storico a soli 19,99€. Si tratta di uno sconto che si aggira intorno al 50%, una percentuale decisamente rara per un prodotto con queste caratteristiche tecniche.

Il prezzo attuale risulta inferiore anche rispetto alle altre offerte viste su MediaWorld e Unieuro, rendendo Amazon il canale più conveniente in assoluto in questo momento. Vista la frequenza con cui il prezzo oscilla nel corso dell’anno, questa potrebbe essere una finestra di tempo limitata per assicurarsi l’affare.

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