Hyper Radiant Color, luminosità quasi quadruplicata rispetto alla generazione precedente e un processore con Dual AI Engine capace di gestire singolarmente 8,3 milioni di pixel: sembra la scheda tecnica di un televisore irraggiungibile, eppure questo televisore LG adesso tocca il suo prezzo più basso di sempre. Il modello di punta della serie **G6S 2026** non ha mai offerto un rapporto qualità prezzo così interessante da quando è arrivato sul mercato italiano. Vediamo insieme perché questo OLED da 65 pollici merita attenzione proprio ora.

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LG OLED65G66LS: quando l’intelligenza artificiale incontra l’oled di nuova generazione

Il pannello OLED evo 4K Ultra HD con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel rappresenta il cuore pulsante di questo televisore, ma la vera novità del 2026 è la tecnologia Hyper Radiant Color: secondo LG si tratta della tecnologia OLED di nuova generazione in grado di migliorare ogni aspetto della qualità d’immagine, con neri perfetti e colori accurati anche in ambienti molto luminosi, grazie al processore α11 AI 4K Gen3.

Tra le caratteristiche che giustificano il prezzo elevato (il listino originale sfiora i 3.599€) troviamo:

Supporto HDR Dolby Vision, HDR10 e HLG

Tempo di risposta di 0,1 millisecondi

Refresh rate fino a 165Hz con VRR, G-Sync e FreeSync Premium, ideale per il gaming competitivo

con VRR, G-Sync e FreeSync Premium, ideale per il gaming competitivo Sistema audio 4.2 canali da 60W con Dolby Atmos e AI Sound Pro

con Dolby Atmos e AI Sound Pro Sistema operativo webOS 26 con integrazione di Google Gemini e Microsoft Copilot

con integrazione di Google Gemini e Microsoft Copilot Design borderless in finitura Dark Satin Silver con base da appoggio inclusa

Sintonizzatori DVB-T2/S2/C già pronti per il nuovo digitale terrestre italiano

Il telecomando AI Magic Remote consente il controllo anche tramite gesti del polso, anche se secondo alcune recensioni la qualità costruttiva non è ai livelli del pannello. Nel complesso, però, parliamo di un prodotto che costa tanto ma restituisce una qualità d’immagine impressionante, specialmente per cinefili e appassionati di gaming ad alte prestazioni.

OLED65G66LS: lo sconto che non si vedeva da tempo

Il prezzo di listino ufficiale di 2.999€ scende ora a 1.982,98€ su Amazon, con un risparmio di circa 1.016€ e uno sconto che sfiora il 34%. Considerando però il prezzo pieno indicato da alcuni rivenditori, pari a 3.599€, il taglio reale si avvicina addirittura al 45%, rendendo questa la configurazione più conveniente mai registrata per il modello G6S da 65 pollici.

Un’offerta di questo tipo su un OLED top di gamma 2026 con Hyper Radiant Color non capita spesso: chi segue da tempo le quotazioni di questo televisore sa che raramente si era scesi così in basso.

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