SOXAI, azienda giapponese con base a Yokohama, ha deciso di guardare oltre il proprio mercato domestico, e il debutto internazionale è stato tutto fuori scala. Il SOXAI Ring X ha superato i 750.000 dollari di raccolta su Kickstarter in pochi giorni, dopo aver toccato i 400.000 dollari e 2.000 sostenitori nelle prime 24 ore. Un segnale notevole per un marchio che, fuori dal Giappone, probabilmente pochi conoscono.

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Un anello sottilissimo che non rinuncia all’autonomia

Il punto di forza dichiarato è la dimensione: la fascia misura appena 5,19 mm di larghezza e 2,6 mm di spessore, con una costruzione in lega di titanio, resistenza all’acqua fino a 100 metri e tre finiture disponibili, argento spazzolato, nero opaco e oro. SOXAI sostiene che si tratti dello smart ring più stretto al mondo con monitoraggio dei segni vitali, un’affermazione piuttosto specifica, ma le misure restano notevoli a prescindere dal primato. La stessa tabella comparativa dell’azienda include però un altro anello largo 5,2 mm, appena 0,01 mm in più: la combinazione tra dimensioni ridotte e durata della batteria risulta quindi più interessante della medaglia in sé.

Ed è proprio sull’autonomia che arriva la sorpresa maggiore. Nonostante il profilo quasi invisibile, SOXAI dichiara fino a 10 giorni tra una ricarica e l’altra, un valore competitivo con molte alternative più grandi. Attenzione però alla taglia, perché il dato massimo vale per le misure americane dalla 10 alla 13, mentre le versioni più piccole offriranno una durata inferiore. Per dare un termine di paragone, il modello precedente già in commercio, il SOXAI Ring 2, arriva fino a 15 giorni di utilizzo continuativo, tra le autonomie più lunghe della categoria. Sul fronte della connettività troviamo Bluetooth 5.0 e NFC, con compatibilità sia iOS sia Android.

Monitoraggio completo e app senza abbonamento

Il pacchetto di sensori ricalca quello che ci si aspetta da un anello smart di fascia alta: accelerometro, frequenza cardiaca ottica, luce rossa e infrarossa per l’ossigenazione del sangue e temperatura cutanea. L’app companion mostra frequenza cardiaca, HRV, ossigenazione del sangue e tendenza all’apnea notturna, e si appoggia all’intelligenza artificiale per analizzare sonno e parametri cardiaci fornendo raccomandazioni. Ci sono anche le fasi e i punteggi del sonno, il monitoraggio dell’attività, le informazioni sullo stress e gli approfondimenti sul cronotipo. Il tutto è integrato con Health Connect e Apple Health.

La vera differenza rispetto a molti concorrenti riguarda il modello di business: nessun abbonamento obbligatorio. SOXAI afferma che tutte le funzionalità dell’app, comprese quelle introdotte con futuri aggiornamenti, resteranno gratuite. Un approccio più vicino a RingConn che a Oura, e per chi acquista un anello destinato a restare al dito per anni è un dettaglio secondario solo in apparenza.

Il debutto internazionale è la notizia più importante

SOXAI non è una startup che mostra qualche render: dal 2022 ha progettato, prodotto e distribuito quattro generazioni di smart ring, tutte realizzate in Giappone, e conta oltre 80.000 utenti. Nel suo mercato è il brand numero uno per download cumulativi dell’app, e la sua tecnologia di sensing è alla base anche di prodotti di terze parti, come lo Sharp Karada Mate Ring, che integra quattro sensori ad alta precisione. A guidare l’azienda c’è il fondatore e CEO, il dottor Tatsuhiko Watanabe, ex ricercatore all’ETH di Zurigo. Il Ring X è un prodotto originale sviluppato internamente, non un dispositivo white-label ribrandizzato: hardware, software e analisi dei dati vengono sviluppati come un sistema unico, con produzione, test, gestione dei dati e supporto clienti previsti in Giappone.

La campagna Kickstarter è partita il 2 ottobre e si chiude il 10 ottobre. Le offerte early bird partono da circa 279 dollari (circa 255 euro), quelle standard si aggirano intorno ai 319 dollari (circa 291 euro), mentre il prezzo al dettaglio futuro indicato è di 399 dollari (circa 364 euro), cifra a cui il dispositivo non è ancora stato venduto. I tempi, però, sono lunghi: le consegne sono previste tra maggio e luglio 2027, con i sizing kit per la taglia che dovrebbero arrivare ai sostenitori entro dicembre 2026. Esiste già un prototipo funzionante, ma la validazione finale del design e i test di produzione sono ancora da completare.

Resta aperto anche il capitolo della disponibilità internazionale. Secondo le FAQ della campagna, SOXAI intende ottenere le certificazioni necessarie per mercati tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Canada e Australia, ma non tutte le approvazioni sono già in essere. Chi si trova in regioni non supportate riceverà un rimborso anziché il dispositivo. Le cifre in euro citate sono conversioni approssimative dai prezzi in dollari indicati dalla campagna, dal momento che non risultano ancora prezzi ufficiali per l’Italia.