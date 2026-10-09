La prima generazione di iPhone Air non ha riscosso il successo sperato da Apple e ciò ha indotto motli addetti ai lavori a ritenere che il colosso di Cupertino potesse accantonare definitivamente tale progetto.

A quanto pare, invece, Apple continua a credere in un melafonino super sottile e sarebbe già al lavoro su una seconda generazione, che potrebbe essere lanciata nel corso della prossima primavera, insieme ad iPhone 18 e iPhone 18e.

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Le ultime anticipazioni su iPhone Air 2

Stando alle indiscrezioni riportate da un leaker, il colosso di Cupertino avrebbe lavorato duramente per riuscire a rendere la seconda generazione ancora più sottile di quella precedente, arrivando a 5,2 mm (ossia 0,4 mm in meno rispetto al primo modello).

Si tratta, ovviamente, di una differenza minima e non potrebbe essere diversamente se si considera che stiamo parlando di un dispositivo che non arriva a nemmeno 6 mm di spessore ma, ad ogni modo, dal punto di vista ingegneristico è comunque un progresso notevole.

Pare, inoltre, che la durata della batteria di iPhone Air 2 sarà migliorata rispetto a quella del suo predecessore e ciò suggerisce che il colosso di Cupertino potrebbe puntare sull’utilizzo di un’unità ad alta densità, simile a quella usata per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. In sostanza, è lecito attendersi un aumento di capacità anche se, è bene precisarlo, niente di rivoluzionario.

Infine, sempre secondo le indiscrezioni, iPhone Air 2 dovrebbe mantenere una cornice in titanio già vista sul modello di prima generazione.

Tra le altre caratteristiche di iPhone Air 2 non dovrebbero mancare un processore A20 Pro, una Dynamic Island più piccola, una doppia fotocamera posteriore con un obiettivo ultra grandangolare da 48 megapixel, il modem C2 e il chip N2.