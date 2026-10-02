In attesa dell’esordio ufficiale di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, si continuano a susseguire in Rete gli approfondimenti che provano ad anticipare quelle che saranno le sue caratteristiche principali.

Una delle preoccupazioni più comuni nel momento in cui si vauta l’acquisto di uno smartphone pieghevole è senza dubbio quella relativa alla sua resistenza e da questo punto di vista il colosso di Cupertino ci ha tenuto a precisare sin da subito che iPhone Duo sarà in grado di garantire agli utenti un’esperienza “come il primo giorno” anche dopo diversi anni di utilizzo.

Ciò sarà possibile grazie ad uno strato protettivo sostituibile sul display pieghevole.

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Una buona notizia per lo schermo interno di iPhone Duo

Kate Bergeron, Apple VP of Hardware Engineering, nel corso di un’intervista ha spiegato che il rivestimento opaco del display interno è in grado di rendere la piega solo appena visibile, garantendo così un effetto piacevole alla vista.

La dirigente ha anche precisato che c’è uno strato protettivo sopra e il colosso di Cupertino ha fatto un notevole lavoro di ingegneria per far sì che durasse il più a lungo possibile e per garantire che si ottenga il massimo delle prestazioni da esso, aggiungendo che può anche essere sostituito, cosa che rappresenta un grande vantaggio per gli utenti, in quanto avranno la possibilità di rimuovere lo strato e applicarne uno nuovo.

Apple fa riferimento a questo “strato protettivo” nell’elenco dei costi stimati per l’assistenza AppleCare per iPhone Duo, quantificandolo in 19 dollari ma resta da capire quanto la sua sostituzione possa costare per coloro che decideranno di non sottoscrivere la copertura assicurativa del colosso di Cupertino.