Lo scorso fine settimana la Formula 1 è tornata in Malesia dopo 9 anni: il Sepang International Circuit è stato il teatro del Gran Premio del Bahrain, caratterizzato da una lunga interruzione iniziale, tanto caos legato a un bug del software di gestione delle power unit, e tanta azione in pista.

A chiusura di questa tripletta di gare in altrettanti fine settimana, domenica arriva il Gran Premio di Singapore, diciassettesima tappa della stagione 2026. L’attenzione non sarà rivolta però esclusivamente alla gara domenicale: infatti, questo weekend sarà di tipo “Sprint” (il sesto e ultimo, della stagione 2026). Andiamo a fare il punto della situazione, a scoprire alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

Il Gran Premio del Bahrain in Malesia corso domenica 4 ottobre 2026 ha visto trionfare prepotentemente Max Verstappen (Red Bull), mattatore del weekend, che è tornato a vincere una gara dopo 301 giorni di astinenza ed è stato praticamente inavvicinabile dalla concorrenza.

Facendo un passo indietro, la domenica è arrivata la pioggia e ha sparigliato le carte, costringendo la direzione gara a un primo rinvio. Quando tutto sembrava pronto per la partenza, è subentrato un clamoroso bug software durante il giro di formazione che ha di fatto bloccato il tutto, costringendo a uno stop della procedura di partenza, a un aggiornamento per risolvere il bug e a una nuova partenza.

La maggior parte dei piloti in griglia sceglie gomme intermedie, le più sensate viste le condizioni dell’asfalto ma Ferrari e McLaren, assieme a qualche altro pilota, optano per le gomme da asciutto ed è il caos. Allo spegnimento dei semafori, le due Mercedes bruciano Verstappen e passano in testa. Sprofondano le Ferrari e le McLaren.

Se le due Rosse, complici una Safety Car occorsa per il ritiro di Bottas (Cadillac) e un passo convincente una volta che c’è stato l’effettivo passaggio alle gomme da asciutto, hanno recuperato fino a raggiungere il terzo e il quarto posto, lo stesso non si può dire delle McLaren, con Norris che ha rischiato lo strike.

Alle spalle del quattro volte campione del mondo olandese ha chiuso il leader del mondiale Antonelli (Mercedes) che rafforza la sua leadership grazie al ritiro del compagno di squadra Russell per un problema alla sua power unit. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Lewis Hamilton.

A completare la zona punti abbiamo Leclerc (che ha rischiato di concludere la sua gara contro una delle due Audi nelle prime fasi), Hadjar (Red Bull), Piastri (McLaren), Lawson (Racing Bulls), Alonso (Aston Martin), Norris (McLaren) e Lindblad (Racing Bulls).

Tutto pronto per la diciassettesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tornando al presente, nel weekend si correrà il diciassettesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, avrà luogo sul Marina Bay Street Circuit di Singapore.

La pista misura 4.927 metri ed è caratterizzata da 19 curve (dodici a sinistra e sette a destra). Soprattutto dopo le modifiche di qualche anno fa, è stata resa un po’ meno lenta e tortuosa, mantenendo tutte le sue peculiarità: curve a 90 gradi tipiche dei cittadini, tratti stretti e curve lente in rapida successione.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato all’uscita di curva 16, quindi qualche curva prima della chiusura del giro.

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate cinque zone: il rettilineo del traguardo (da curva 19 a curva 1), l’allungo tra curva 5 e curva 7, l’allungo tra curva 9 e curva 10, l’allungo tra curva 13 e curva 14, un tratto del rettilineo di ritorno (tra curva 15 e curva 16).

Dopo un filotto di weekend standard, torna il format Sprint

Dopo quattro weekend “tradizionali” consecutivi, sul Marina Bay Street Circuit andrà in scena un weekend “Sprint”, quello caratterizzato da una sola sessione di prove libere (al venerdì mattina) e un programma modificato per includere la sessione di qualifica Sprint (suddivisa nelle solite tre manche, ridotte, con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) del venerdì pomeriggio e la gara Sprint (che durerà 21 giri o 60 minuti) di sabato mattina.

Da sabato pomeriggio riprenderà il programma “classico” con la sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 62 giri (per una distanza complessiva di 305,337 km), e chiuderà il programma del weekend.

La conformazione del tracciato non suggerisce grossi vantaggi per coloro che dispongono della power unit migliore (leggasi i motorizzati Mercedes e Red Bull) ma, considerando i risultati particolari degli ultimi eventi, è sempre più chiaro che in questa Formula 1 i valori possono cambiare in fretta.

Capitolo meteo, anche a Singapore potremmo vedere la pioggia. In Malesia è arrivata alla domenica e ha contribuito al caos generale in partenza. Sul Marina Bay Street Circuit potrebbe invece fare compagnia ai piloti già al sabato, caratterizzando entrambe le gare in programma e la qualifica del sabato. Le temperature saranno comunque elevate, con un range che varia tra i 26°C e i 32°C.

Capitolo gomme, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della propria gamma (C3, C4 e C5), su una pista che presenta le caratteristiche tipiche di un circuito cittadino e che evolverà sensibilmente nel corso del weekend. Tutti i team punteranno alla strategia a una sola sosta (per il pit stop si perdono circa 22 secondi), anche se Safety Car e Virtual Safety Car potrebbero rimescolare le carte e stravolgere le strategie.

Come guardare il Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky TV + Sky Sport) ha un costo in offerta di 29,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky TV + Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al Pass Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio di Singapore 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista dell’unica categoria che prenderà parte al Gran Premio di Singapore, diciassettesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 9 ottobre 2026 10:30 – Prove Libere 14:30 – Qualifiche Sprint

Sabato 10 ottobre 2026 11:00 – Gara Sprint (21 giri o 60 minuti) 15:00 – Qualifiche

Domenica 11 ottobre 2026 14:00 – Gara (62 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le Qualifiche Sprint, la Gara Sprint e le Qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La Gara “lunga” della domenica sarà invece trasmessa in differita su TV8 alle 17:00 di domenica 11 ottobre 2026.