Avete sempre voluto “trasformare” la vostra normale bicicletta in un modello elettrico? Grazie a Spiny 2 potete farlo. Si tratta di un sistema di conversione pensato per chi vuole un’assistenza elettrica senza la necessità di acquistare una e-bike dedicata o di convertire in modo permanente quella che già possiede. Scopriamo insieme come funziona la nuova soluzione sbarcata su Kickstarter.

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Spiny 2 trasforma la normale bici in una bicicletta elettrica

Spiny 2 è un sistema rimovibile che offre una potenza di picco fino a 750 W, un’autonomia assistita fino a 90 km e un’ampia compatibilità, e che non richiede sostituzioni delle ruote o della trasmissione della bicicletta. Dopo il montaggio e la configurazione dei sensori (da effettuare solo la prima volta), basta fissare l’unità motore-batteria alla bici e il gioco è fatto.

Eroga una potenza nominale di 250 W, con una potenza di picco fino a 750 W (negli Stati Uniti, con velocità fino a 32 km/h), una coppia fino a 35 Nm e un’autonomia assistita fino a 90 km in condizioni ideali, il tutto in un pacchetto rimovibile dal peso di 2,2 kg. La potenza erogata e la velocità massima assistita sono configurate per ciascun mercato, con versioni adattate ai requisiti nazionali e locali.

Trasformate in un attimo la bici in una e-bike grazie a Spiny 2: ecco come funziona 1
Trasformate in un attimo la bici in una e-bike grazie a Spiny 2: ecco come funziona 2
Trasformate in un attimo la bici in una e-bike grazie a Spiny 2: ecco come funziona 3
Trasformate in un attimo la bici in una e-bike grazie a Spiny 2: ecco come funziona 4

Spiny 2 utilizza sensori dedicati di cadenza e velocità per rilevare in tempo reale l’input dato dall’utente: quando si inizia a pedalare, il motore si attiva sulla ruota posteriore in circa 0,25 secondi e fornisce assistenza in base al livello selezionato. Quando si smette di pedalare, il motore si allontana autonomamente dalla ruota. L’utente può scegliere tra cinque livelli di assistenza, regolabili tramite l’app Spiny o con un telecomando Bluetooth opzionale da montare direttamente sul manubrio. La batteria da 266 Wh promette di coprire fino a 90 km, anche se naturalmente l’autonomia effettiva può variare in base a diversi fattori (terreno, peso del ciclista, stile di guida e livello di assistenza).

La compatibilità viene assicurata con tantissimi modelli, visto che non richiede chissà quali interventi sulla bici, ma volendo vengono proposti anche adattatori opzionali (Sport e Brompton) che estendono la compatibilità anche a configurazioni con spazio limitato (come le bici pieghevoli). Il requisito principale è che ci sia spazio sufficiente tra il telaio e la ruota posteriore. Naturalmente non manca la resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP65).

Trasformate in un attimo la bici in una e-bike grazie a Spiny 2: ecco come funziona 5
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Trasformate in un attimo la bici in una e-bike grazie a Spiny 2: ecco come funziona 9

Disponibilità e prezzo

Spiny 2 è disponibile su Kickstarter, e nel momento in cui scriviamo ha già polverizzato l’obiettivo minimo di poco più di 7000 euro (siamo arrivati a più di 150.000 euro). I primi sostenitori possono prenotare il prodotto a un prezzo speciale Super Early Bird (attualmente si parte da 349 dollari, pari a circa 311 euro). I costi di spedizione finali saranno calcolati in base alla destinazione.

Le consegne a livello globale sono attualmente previste per il mese di aprile 2027, a circa cinque mesi dalla chiusura della campagna.

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