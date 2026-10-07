OpenAI torna a far parlare di sé nel campo della matematica con una nuova e ampia raccolta di risultati ottenuti attraverso un modello di frontiera interno. L’azienda ha infatti reso pubblici 722 manoscritti che coprono 372 famiglie di risultati, includendo soluzioni a numerosi problemi matematici di lunga data.

Si tratta di un nuovo passo nel percorso intrapreso da OpenAI per dimostrare le capacità dei propri modelli nelle discipline scientifiche, ma anche di un’operazione che arriva in un momento particolarmente delicato per il rapporto tra intelligenza artificiale e ricerca matematica. La comunità scientifica deve infatti ancora verificare e analizzare molti dei risultati prodotti dai modelli, mentre non mancano interrogativi sulle modalità con cui queste scoperte vengono presentate e sul riconoscimento del contributo dei matematici umani.

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OpenAI pubblica centinaia di risultati matematici

I risultati erano attesi da alcune settimane, già a settembre OpenAI aveva annunciato che un proprio modello aveva risolto più di 100 problemi aperti di lunga data, distribuiti in quasi tutti i settori della matematica. Ora l’azienda ha reso disponibili molti più dettagli, pubblicando la raccolta all’interno di un repository GitHub dedicato.

Secondo l’AGMAI, il Gruppo Consultivo Indipendente su Matematica e Intelligenza Artificiale, i materiali comprendono soluzioni a centinaia di quesiti che fino a oggi erano ancora aperti. L’entità effettiva e l’importanza di questi risultati dovranno però essere valutate dalla comunità matematica, anche perché l’impatto scientifico di una nuova dimostrazione non dipende soltanto dalla sua produzione, ma anche dalla possibilità per altri ricercatori di comprenderla, verificarla e svilupparla ulteriormente.

OpenAI ha cercato di rendere il processo più trasparente pubblicando, insieme ai risultati, anche informazioni sul modo in cui sono stati ottenuti. Nel repository sono presenti 10 riepiloghi del ragionamento del modello, oltre a statistiche relative al numero di problemi affrontati e stime della potenza di calcolo utilizzata.

L’azienda afferma che il risultato medio ha richiesto una potenza di calcolo equivalente a circa tre ore di utilizzo di ChatGPT Pro. Si tratta di una stima pensata per fornire un riferimento sul costo computazionale delle dimostrazioni, piuttosto che di un’indicazione sul tempo necessario al modello per risolvere ogni singolo problema.

Particolarmente interessante è inoltre la presenza delle formalizzazioni in Lean di molte dimostrazioni (Lean è un linguaggio utilizzato per formalizzare e verificare matematicamente le dimostrazioni attraverso un computer), offrendo quindi un ulteriore strumento per controllare la correttezza dei risultati pubblicati. OpenAI ha spiegato che il repository verrà aggiornato con ulteriori formalizzazioni non appena saranno disponibili.

La società intende inoltre finanziare workshop, conferenze e programmi speciali dedicati alla comprensione dei principali risultati ottenuti dall’intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di favorire un’analisi più approfondita da parte della comunità scientifica.

Il nodo della verifica e delle modalità di pubblicazione

La pubblicazione arriva in un contesto nel quale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per produrre nuovi risultati matematici sta generando un dibattito sempre più acceso. OpenAI non è infatti l’unico laboratorio a lavorare in questa direzione e, come sempre, la velocità con cui i nuovi risultati vengono annunciati pone una questione importante: quanto tempo deve passare prima che una scoperta generata dall’IA possa essere considerata verificata dalla comunità scientifica?

L’AGMAI è stato costituito proprio anche per affrontare questo tipo di problematiche, nelle sue prime raccomandazioni il gruppo ha invitato i laboratori di intelligenza artificiale a divulgare rapidamente i risultati matematici attraverso i canali accademici consolidati, fornendo informazioni come il modello utilizzato, i parametri di input e i costi computazionali.

Il gruppo ha inoltre invitato le aziende a evitare di utilizzare la pubblicazione di risultati matematici principalmente come strumento di marketing per promuovere i propri modelli, sottolineando come questo approccio possa danneggiare la comunità matematica.

OpenAI afferma di aver tenuto conto di queste indicazioni per la nuova pubblicazione, per questa raccolta l’azienda ha scelto un repository GitHub contenente protocolli dedicati alla revisione degli articoli e delle citazioni, spiegando di essere al lavoro anche su ulteriori modalità di pubblicazione ospitate direttamente dalla comunità scientifica.

Ovviamente, la scelta di pubblicare i risultati è soltanto il primo passaggio. Saranno i matematici a doverli analizzare nel dettaglio, verificare le dimostrazioni e stabilire quali rappresentino effettivamente progressi significativi rispetto allo stato dell’arte.

Questa nuova raccolta si aggiunge a un corpus di risultati matematici prodotti dai laboratori di intelligenza artificiale che stanno crescendo rapidamente, coinvolgendo anche aziende come Anthropic. Alcuni di questi lavori hanno già riguardato problemi particolarmente importanti, compreso uno dei Millennium Prize Problems, tra le questioni aperte più celebri della matematica.

OpenAI, dal canto suo, sostiene di voler continuare a investire nello sviluppo dei modelli capaci di lavorare in matematica e in altre discipline scientifiche. L’azienda afferma inoltre di voler utilizzare il feedback della comunità per migliorare gli standard di divulgazione dei prossimi risultati.

Il punto centrale, quindi, non riguarda soltanto il fatto che l’intelligenza artificiale sia riuscita a produrre nuove dimostrazioni, ma anche quanto questi risultati riusciranno a resistere alla verifica indipendente e a diventare conoscenza matematica condivisa, ed è proprio questo il passaggio che nei prossimi mesi permetterà di capire il reale peso delle nuove scoperte di OpenAI.