UGREEN propone sconti consistenti sull’intera gamma di personal cloud NASync in occasione della Festa delle Offerte Prime, sia su Amazon che sul sito ufficiale, consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare centinaia di euro rispetto ai prezzi di listino fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026.

Questa è l’opportunità perfetta per chi desidera creare un cloud privato sicuro per il backup di foto e file, togliendo di mezzo gli abbonamenti mensili, ma anche per i creatori di contenuti più esigenti e per i professionisti. Di seguito analizzeremo brevemente quali sono i prodotti in offerta.

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Tre UGREEN NASync in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Il primo dispositivo protagonista di questo contenuto è UGREEN NASync DH2300, il modello d’ingresso della serie (due alloggiamenti), pensato per l’ambito domestico e per chi cerca una soluzione semplice ed economica che consenta di archiviare file e foto.

È equipaggiato con un processore Rockchip (architettura ARM) a otto core, ha 4 GB di RAM (LPDDR4X) e 32 GB di memoria (eMMC) e supporta fino a 64 TB di capacità totale. Completano il pacchetto uscita HDMI e porta Gigabit Ethernet. Manca il supporto a Docker e macchine virtuali.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare UGREEN NASync DH2300 in offerta al prezzo di 189,99 euro invece dei 246,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista su Amazon

Acquista sul sito ufficiale

Un gradino più in alto si colloca UGREEN NASync DH4300 Plus, soluzione pensata per le famiglie con esigenze più avanzate, per i professionisti e per i piccoli uffici. Si tratta di un NAS a quattro alloggiamenti che ruota attorno a un processore Rockchip a otto core, affiancato da 8 GB di RAM.

Abbiamo poi il supporto fino a 128 TB di spazio di archiviazione, una porta di rete a 2,5 Gbps, la connettività NFC (per associare rapidamente i dispositivi mobili), un’uscita HDMI (con supporto al 4K) e il supporto ai Docker (nonostante manchi quello alle macchine virtuali) tramite il sistema operativo UGOS Pro.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare UGREEN NASync DH4300 Plus in offerta al prezzo di 319,99 euro invece dei 439,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista su Amazon

Acquista sul sito ufficiale

C’è poi spazio per UGREEN NASync DXP4800 Plus, un modello di fascia alta a quattro vani che strizza l’occhio a professionisti, creatori di contenuti e utenti avanzati. Spinto da un processore Intel Pentium Gold 8505 a cinque core, affiancato da 8 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), supporta fino a 144 TB di spazio di archiviazione.

In aggiunta abbiamo due slot M.2 NVMe PCIe 4.0 per la cache ad alta velocità. Il comparto connettività include due porte di rete (la principale è una 10 GbE, mentre la secondaria è una 2,5 GbE) e un’uscita HDMI 2.0, garantendo la piena gestione di macchine virtuali e la transcodifica video in 4K.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare UGREEN NASync DXP4800 Plus in offerta al prezzo di 549,99 euro invece dei 729,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista su Amazon

Acquista sul sito ufficiale

Ci sono tanti altri modelli in offerta

Oltre a questi tre modelli che abbiamo raccontato più nel dettaglio, ci sono altri NAS della serie UGREEN NASync in offerta per la Festa delle Offerte Prime sia su Amazon che sul sito ufficiale del produttore cinese.

Ad esempio abbiamo NASync DXP2800 (NAS a due vani con processore Intel N100 e 8 GB di RAM DDR5, ideale per uso domestico e piccoli uffici), NASync DXP480T Plus (NAS che supporta solo SSD con 4 slot M.2 NVME, CPU Intel Core i5, porte Thunderbolt 4 e porta di rete 10 GbE, progettato per il trasferimento ultra-rapido di contenuti multimediali) e NASync DXP6800 Pro (server di rete a sei alloggiamenti con CPU Intel Core i5, pensato per gli studi professionali più esigenti).