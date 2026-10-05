Riuscire a risparmiare oltre trecento euro sul re indiscusso del mercato smartphone a pochissime settimane dal debutto sembrava un miraggio, eppure oggi eBay rompe ogni indugio. Grazie al nuovo codice sconto dedicato, il recentissimo Apple iPhone 17 Pro Max da 256GB tocca un ribasso storico che lo porta fino a 1.184,00€ rispetto ai 1.489,00€ previsti dal listino ufficiale Apple. Che preferiate l’inedita e audace finitura Cosmic Orange, l’elegante Deep Blue o il classico e intramontabile Silver, si tratta senza ombra di dubbio dell’acquisto più conveniente dell’anno per chi pretende il massimo della tecnologia mobile senza pagare a prezzo pieno la novità. Vediamo subito le caratteristiche salienti del flagship di Cupertino e come riscattare il codice coupon prima che i pezzi a disposizione finiscano esauriti.

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Guida al Riscatto: Come applicare il Coupon OCT26 su eBay

Per ottenere il prezzo promozionale indicato è fondamentale seguire un semplice passaggio prima di confermare la transazione:

Aggiungete la colorazione desiderata di iPhone 17 Pro Max al carrello.

Nella schermata di riepilogo dell’ordine, individuate la sezione dedicata a Codici sconto o promozioni .

. Inserite il codice OCT26 e premete su applica per veder ricalcolato il totale con lo sconto immediato.

e premete su applica per veder ricalcolato il totale con lo sconto immediato. Completate il checkout (consigliato l’uso di PayPal o carta per la massima protezione acquisti garantita da eBay).

iPhone 17 Pro Max 256GB: Il Top di Gamma Definitivo

L’ammiraglia di casa Apple consolida il suo primato introducendo migliorie strutturali e multimediali di primo piano:

Spettacolare Display Super Retina XDR da 6,9 pollici: Cornici ridotte al millimetro, tecnologia ProMotion adattiva a 120Hz e luminosità di picco all’aperto da record per una visibilità impeccabile sotto la luce diretta del sole.

Cornici ridotte al millimetro, tecnologia ProMotion adattiva a 120Hz e luminosità di picco all’aperto da record per una visibilità impeccabile sotto la luce diretta del sole. Chip A19 Pro di Nuova Generazione: Potenza di calcolo senza compromessi per gaming tripla A con ray tracing hardware, elaborazione AI avanzata on-device e un’efficienza termica ed energetica superiore.

Potenza di calcolo senza compromessi per gaming tripla A con ray tracing hardware, elaborazione AI avanzata on-device e un’efficienza termica ed energetica superiore. Comparto Fotografico Professionale: Sensori potenziati per scatti notturni perfetti, zoom ottico a periscopio ancora più dettagliato e registrazione video in formato ProRes con supporto a profili colore da cinema.

Sensori potenziati per scatti notturni perfetti, zoom ottico a periscopio ancora più dettagliato e registrazione video in formato ProRes con supporto a profili colore da cinema. Autonomia da Record e Storage da 256GB: La configurazione ideale di memoria per archiviare video pesanti in 4K e godere di una batteria capace di coprire due intere giornate con uso standard.

Colorazioni e Prezzi in Promozione

La promozione copre tre delle varianti cromatiche più richieste:

Deep Blue & Cosmic Orange a 1.184,00€ (invece di 1.489,00€): Massimo risparmio con ben 305 euro di sconto netto rispetto al prezzo ufficiale.

Massimo risparmio con ben 305 euro di sconto netto rispetto al prezzo ufficiale. Silver a 1.204,00€ (invece di 1.489,00€): La colorazione più iconica e pulita, anch’essa scontata di quasi trecento euro.

Riepilogo Offerte Apple iPhone 17 Pro Max su eBay

Ecco i collegamenti diretti per bloccare subito il dispositivo al minimo storico:

・Apple iPhone 17 Pro Max 256GB 6,9″ Deep Blue NUOVO! 💰 Offerta: 1.184,00€ invece di 1489€ ✂️ Usa il coupon: OCT26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bghh ・Apple iPhone 17 Pro Max 256GB 6,9″ Cosmic Orange 💰 Offerta: 1.184,00€ invece di 1489€ ✂️ Usa il coupon: OCT26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bghi ・Apple iPhone 17 Pro Max 256GB 6,9″ Silver 💰 Offerta: 1.204,00€ invece di 1489€ ✂️ Usa il coupon: OCT26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bghj

Considerando la domanda elevatissima che circonda storicamente i modelli Pro Max di ultima generazione e il valore inconsueto dello sconto applicato, le scorte per ciascuna variante cromatica sono limitate e potrebbero andare in sold out rapidamente. Se avevate in programma di passare al nuovo top di gamma Apple, questa rappresenta l’opportunità d’oro per farlo al minor prezzo mai registrato.

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