Perché acquistare separatamente un dispositivo di streaming e un controller da gaming quando esiste un bundle pensato apposta per unire le due cose? Amazon propone Fire TV Stick 4K Plus + controller Luna con uno sconto che sfiora il 48%, un’occasione concreta per chi vuole avvicinarsi al cloud gaming senza comprare una console. Il pacchetto unisce streaming in 4K Ultra HD e gioco in cloud tramite Amazon Luna, il tutto a un prezzo decisamente più basso rispetto all’acquisto dei due componenti separati. Vediamo come è composta questa offerta e perché conviene.

Acquista Fire TV Stick 4K Plus + controller Luna su Amazon a 72,98€ invece di 139,98€

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Fire TV Stick 4K Plus e controller Luna: streaming e gaming in un solo pacchetto

Il bundle Fire TV Stick 4K Plus + controller Luna nasce con un obiettivo preciso: offrire un punto di ingresso economico al cloud gaming, sfruttando l’ecosistema Amazon già noto a milioni di utenti Prime. Da un lato troviamo Fire TV Stick 4K Plus, dispositivo di streaming con supporto Wi-Fi 6 per connessioni stabili e veloci, oltre a compatibilità con Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+ per un’esperienza visiva e sonora di livello superiore. Dall’altro lato c’è il controller Luna wireless, pensato specificamente per il gaming grazie a levette analogiche sfalsate, bumper facilmente raggiungibili, grilletti precisi e un tasto direzionale reattivo.

Una delle caratteristiche più interessanti del controller è la tecnologia Cloud Direct, che permette di connettersi direttamente ai server Luna via Wi-Fi riducendo la latenza rispetto a soluzioni che passano attraverso il dispositivo Fire TV. Non manca però la flessibilità: il controller supporta anche connessione Bluetooth e USB, risultando compatibile con PC Windows, Mac, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG compatibili.

Tra i punti di forza del bundle:

Setup immediato: basta collegare il dongle alla porta HDMI e abbinare il controller

Alimentazione flessibile tramite due batterie AA incluse oppure cavo USB-C

Accesso gratuito a Fortnite e titoli selezionati per gli abbonati Prime

Possibilità di sottoscrivere Luna+ a 9,99€ al mese per l’intera libreria Luna Premium

Va specificato che per sfruttare appieno il servizio di gaming serve un abbonamento Prime o Luna+ venduto separatamente, e che le prestazioni dipendono dalla qualità della connessione internet domestica.

Sconto del 48% sul bundle Fire TV Stick 4K Plus

Il prezzo di listino di Fire TV Stick 4K Plus + controller Luna era di 139,98€, cifra che rifletteva l’acquisto separato dei due componenti (Fire TV Stick 4K Plus a 43,49€ e controller Luna a 69,99€). Oggi su Amazon.it lo stesso bundle è disponibile a 72,98€, con uno sconto che supera il 48% e un risparmio di circa 67€.

Si tratta di un’offerta particolarmente conveniente considerando che il controller Luna da solo costa quasi quanto l’intero pacchetto scontato. La disponibilità è gestita direttamente da Amazon come venditore e spedizioniere, con la precisazione che gli articoli potrebbero arrivare in spedizioni separate.

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